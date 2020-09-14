В Украине предлагают 20 тысяч зарплаты без опыта: что хочет работодатель

В Украине работу могут найти даже соискатели без опыта. Зарплаты при этом могут достигать почти 20 тыс. грн.

Куда берут без опыта? В Украине можно найти сотни вакансий для соискателей без особых навыков. При этом чаще всего в таких объявлениях в графе “требования” указывают приветливость, вежливость, общительность, умение наладить контакт, щепетильность или внимательность к поставленным задачам.

Чаще всего без опыта и навыков готовы взять на вакансии продавцов, официантов, администраторов в ресторанах и клубах, нянь или сиделок для пожилых людей. Есть вакансии, где хотят видеть только мужчин, например на автомойке.

Также немало предложений, где работодателю не важен пол соискателя. Это в основном операторы колл-центров, промоутеры, курьеры, риелторы.

Как искать работу? “Вакансий, где не нужно вообще ничего уметь делать, не существует, – уверяет карьерный консультант Ульяна Ходоровская. Где-то нужно любить детей и иметь опыт коммуникации с ними. Если, к примеру, женщина сидела в декрете со своими детьми, смотрела за соседскими детьми или хотя бы читала что-то о детской психологии – это тоже опыт. Она уже сможет найти себя как няня. Нет вакансий, где ничего не нужно. Даже мыть полы не может кто угодно. Нужен человек аккуратный, ведь иначе он будет оставлять грязь и в офисе начнется антисанитария. А чтобы раздавать листовки – нужно уметь хотя бы стоять и улыбаться, чтобы другим людям хотелось к вам подходить”.

Людей, которые вообще ничего не могут и не умеют, по словам Ульяны Ходоровской, практически не существует. Все мы в течение жизни получаем какой-то опыт: будь то уход за детьми, за пожилыми людьми, обустройство быта или просто навыки общения. Каждый из нас приходит на работу с какими-то природными склонностями и опытом. Важно выбрать вакансию, для которой именно ваш персональный опыт будет релевантным.

“Для начала нужно определиться с тем, что вам нравится и какой опыт из того, что уже есть, вы бы хотели применять. Дальше нужно активно искать. Если с первого, второго или третьего раза не вышло, человек часто делает вывод, что он никому не нужен. Это базовая ошибка. Поиск работы занимает время: месяц, два или больше. Все зависит от специализации”, – делится Ульяна Ходоровская.

Правила трудоустройства. Среди особых условий для работников без опыта – обучение и испытательный срок. Сколько он будет длиться – зависит от вакансии и вашей обучаемости. Со слов работодателей, оператора колл-центра можно обучить в течении одного дня или нескольких часов, официанта – до пяти дней, а администратора – и в течение нескольких недель. Потому стоит сразу уточнить, оплачиваемая такая стажировка или нет. Мы обзвонили более десяти предложений и везде стажировку обещали оплатить. Если же работодатель сам потребует от вас деньги за обучение – с ним лучше сразу попрощаться.