Глава Минюста рассказал, как в Украине собираются регулировать деятельность коллекторов

Министр юстиции Денис Малюська рассказал, как в Украине собираются регулировать деятельность коллекторов. По его словам, они прибегают к неэтичным методам при взыскании долгов.

Об этом он сообщил в эфире телеканала “Украина 24”.

На вопрос, знает ли министр, что коллекторы в Украине часто “занимаются террором” в попытках взыскать долги, Малюська ответил:

“Безусловно. Это как раз их незаконная часть. Профессия коллектора требует регулирования. Мы поддерживаем законопроект, который есть в Раде, он даже был принят в первом чтении. Нужно регулировать и вводить их (коллекторов. – Ред.) в рамку. Неплохо то, что они взыскивают долги. Плохо, что они делают это крайне неэтично с нарушением всех разумных правил».

Напомним, в декабре прошлого года парламент принял соответствующий законопроект № 2133 “О защите прав и законных интересов должников при ведении коллекторской деятельности” за основу, его поддержали 309 парламентариев.

Справка Finance.ua: