"Ничего сногсшибательного не будет": в Раде объяснили, когда примут бюджет-2021

Верховная Рада должна проголосовать в первом чтении за одобренный правительством проект госбюджета-2021 до 20 октября, а до 1 декабря документ должен быть принят. Такие требования предусмотрены нормами бюджетного кодекса.
Читайте также: Кабмин опубликовал основные показатели проекта бюджета-2021
“Давайте не забегать вперед, на этой неделе ничего сногсшибательного не будет”, – заявил глава финансового комитета ВР, нардеп от “Слуги народа” Даниил Гетманцев, передает “Интерфакс-Украина”.
Он также добавил, что, по его мнению, ночного голосования за бюджет в этот раз ожидать не следует. Особенно это касается первого чтения.
“Я не ожидал бы бюджетной ночи, особенно в сентябре. То, что мы будем рассматривать на этой неделе – это внесение бюджета в Верховную Раду – мы его даже не голосуем. Первое чтение будет до 20 октября. До 1 октября депутаты должны внести поправки и предложения к проекту бюджета сбалансированного, бюджетный комитет их анализирует, и только до 20 октября мы его голосуем в первом чтении, во втором чтении – до 20 ноября, до 1 декабря бюджет должен быть принят – это нормы бюджетного кодекса”, – объяснил Гетманцев.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киев перешел в "оранжевую" зону карантина: полный список ограниченийВчера, 11:15 - 2356 20
Американская компания отказалась от проекта по поставкам сжиженного газа в УкраинуПозавчера, 23:53 - 1722 11
Украина выделит 2,6 млрд грн на закупку вакцины от COVID-19Вчера, 16:43 - 600 4
McDonald's открыл первый ресторан, работающий без подключения к электросети (фото)Вчера, 10:20 - 721 3
ТОП-10 самых богатых украинцевВчера, 17:00 - 3486 3
Швеция может стать первой страной без наличныхВчера, 13:29 - 3948 3
ТОП-10 самых богатых украинцевВчера, 17:00 - 3486 3
Киев перешел в "оранжевую" зону карантина: полный список ограниченийВчера, 11:15 - 2356 20
Что ждать от курса на этой неделе?Вчера, 11:01 - 2028 1
Finance.ua определил топ-3 лучших МФО УкраиныВчера, 13:02 - 1685
McDonald's открыл первый ресторан, работающий без подключения к электросети (фото)Вчера, 10:20 - 727 3
SpaceX показала взлет и посадку "с борта" ракеты Falcon 9 (видео)11.09.2020, 12:10 - 412
Facebook показал первые очки дополненной реальности со звуковыми возможностями (видео)07.09.2020, 11:21 - 424
SpaceX запустила еще 60 спутников Starlink04.09.2020, 11:25 - 551 3
Прошел 15-ый успешный запуск европейской ракеты Vega с украинским двигателем (видео)03.09.2020, 16:50 - 912