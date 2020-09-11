Кабмин выделил 160 миллионов на доплаты таможенникам во время пандемии

Кабмин на заседании 14 сентября принял решение о доплатах к зарплате таможенникам, которые проводят таможенный контроль и таможенное оформление в пунктах пропуска во время пандемии коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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“Кабмин принял решение о доплатах к зарплате таможенникам, которые непосредственно проводят таможенный контроль и таможенное оформление товаров в пунктах пропуска через государственную границу Украины, в местах таможенного оформления товаров на таможенной территории Украины и находятся в непосредственном контакте с гражданами, иностранцами, перевозчиками, а также с иностранными товарами при их физическом досмотре, чем подвергают риску свою жизнь и здоровье, и своих семей”, – говорится в сообщении.

Постановлением предусмотрено выделение Гостаможслужбе 160,9 млн гривен из Фонда борьбы с COVID-19 на доплаты таможенникам пропорционально отработанному времени в условиях карантина.