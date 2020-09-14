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Агентство S&P дало прогноз курса гривны к доллару на три года

Агентство S&P дало прогноз курса гривны к доллару на три года

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings обновило прогноз курса гривны к доллару на 2020-2023 годы. Ожидается постепенная девальвация.

Об этом говорится в сообщении агентства.

Как отмечается в сообщении, центральный банк вмешивается, чтобы избежать чрезмерной волатильности и увеличить резервы. Пока что в 2020 году НБУ совершил чистую покупку валюты на сумму 1,2 млрд долларов, несмотря на некоторые продажи в марте и июле для стабилизации гривны. Валютные резервы НБУ увеличиваются с 2015 года за счет займов и прямых покупок иностранной валюты. Валютные резервы на конец августа составляли 29 млрд долларов.

Согласно прогнозу, обменный курс на конец года составит:

  • 2020 год – 29,00 грн/доллар.
  • 2021 год – 30,00 грн/доллар
  • 2022 год – 30,50 грн/доллар
  • 2023 год – 31,00 грн/доллар

Напомним, в марте 2020 года агентство S&P Global Ratings прогнозировало следующий обменный курс на конец года: 2020 год – 25,30 грн/доллар, 2021 год – 25,50 грн/доллар, 2022 год – 26,50 грн/доллар, 2023 год – 27,00 грн/доллар.

Справка Finance.ua:

  • В Минфине дали прогноз по курсу доллара на конец года. Курс доллара до конца года будет стабилен, а в следующем году среднегодовой курс заложен на уровне 29,1 грн/$.
  • Как ранее сообщал глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин, курс доллара к гривне на межбанковском валютном рынке вырос до 28 гривен из-за девальвационных ожиданий. Бизнес заключает соглашения с поставками валюты вперед.

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По материалам РБК-Украина
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