Агентство S&P дало прогноз курса гривны к доллару на три года

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings обновило прогноз курса гривны к доллару на 2020-2023 годы. Ожидается постепенная девальвация.
Об этом говорится в сообщении агентства.
Как отмечается в сообщении, центральный банк вмешивается, чтобы избежать чрезмерной волатильности и увеличить резервы. Пока что в 2020 году НБУ совершил чистую покупку валюты на сумму 1,2 млрд долларов, несмотря на некоторые продажи в марте и июле для стабилизации гривны. Валютные резервы НБУ увеличиваются с 2015 года за счет займов и прямых покупок иностранной валюты. Валютные резервы на конец августа составляли 29 млрд долларов.
Согласно прогнозу, обменный курс на конец года составит:
Напомним, в марте 2020 года агентство S&P Global Ratings прогнозировало следующий обменный курс на конец года: 2020 год – 25,30 грн/доллар, 2021 год – 25,50 грн/доллар, 2022 год – 26,50 грн/доллар, 2023 год – 27,00 грн/доллар.
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