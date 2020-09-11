Председатель Совета НБУ объяснил рост курса доллара

Курс доллара к гривне на межбанковском валютном рынке вырос до 28 гривен из-за девальвационных ожиданий. Бизнес заключает соглашения с поставками валюты вперед.

Об этом глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин написал на своей странице в FACEBOOK.

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“В последние дни лета на межбанковском рынке увеличился спрос на безналичную иностранную валюту со стороны клиентов банков, прежде всего на условиях “форвард”, что может свидетельствовать об усилении девальвационных ожиданий экономических субъектов на фоне неопределенности с распространением эпидемии COVID-19 и возможности введения новых ограничений экономической активности в Украине”, – значил он.

Однако, по словам главы Совета НБУ, ослабление курса гривны окажет положительное влияние на увеличение поступлений в государственный бюджет таможенных пошлин в иностранной валюте, сумма которых пересчитывается по официальному курсу НБУ. Кроме того, в условиях плавающего обменного курса гривны, ослабление курса гривны к иностранным валютам будет способствовать сбалансированию макроэкономических показателей.

“Национальный банк в данный момент воздерживается от проведения интервенций по продаже иностранной валюты на межбанковском валютном рынке, однако ведет активный мониторинг состояния межбанковского рынка и в случае необходимости обеспечит достаточное предложение иностранной валюты для сбалансирования спроса и предложения на рынке”, – добавил Данилишин.

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