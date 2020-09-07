С какого момента новый владелец должен платить налог на недвижимость

В случае перехода права собственности на объект налогообложения от одного владельца к другому в течение календарного года налог начисляется для предыдущего владельца за период с 1 января этого года до начала того месяца, в котором прекратилось право собственности на указанный объект налогообложения, а для нового владельца – начиная с месяца, в котором он приобрел право собственности.
Об этом сообщает ГНС в Волынской области.
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Налоговые уведомления-решения об уплате суммы налога и соответствующие платежные реквизиты, в том числе органов местного самоуправления по местонахождению каждого из объектов жилой и/или нежилой недвижимости, направляются налогоплательщику контролирующим органом по месту его налогового адреса до 1 июля года, следующего за базовым налоговым периодом.
Налогоплательщики имеют право обратиться с письменным заявлением в контролирующий орган по месту жительства для проведения сверки данных относительно:
Следовательно, для физического лица, получившего объект жилой недвижимости в наследство после смерти его владельца, налог начисляется контролирующим органом по месту его налогового адреса начиная с месяца, в котором такое лицо приобрело право собственности.
Обращаем внимание, что нотариус по местонахождению государственной нотариальной конторы или рабочего места частного нотариуса и/или в сельских населенных пунктах – уполномоченное на это должностное лицо соответствующего органа местного самоуправления по месту открытия наследства ежеквартально подают в контролирующий орган информацию о выдаче свидетельства о праве на наследство в порядке, установленном НКУ для налогового расчета. В таком же порядке нотариусы подают информацию об удостоверении договоров дарения. На основании полученной информации органами государственной налоговой службы производится расчет размеров налога на доходы физических лиц и военного сбора, которые должен уплатить наследник или одаряемый.
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