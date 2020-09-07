Ситуация с оформлением грузов на таможне улучшается - ЕБА

Ситуация с массовой задержкой таможенного оформления грузов на Галицкой и Киевской таможнях решается, и большинство грузов разблокированы.

Об этом заявляет Европейская бизнес ассоциация (ЕБА).

В ассоциации констатируют, что по состоянию на 10 сентября после многочисленных обращений, жалоб со стороны бизнеса и постановки вопроса с оформлением грузов в органах власти большинство грузов были разблокированы. Впрочем, значительное количество жалоб от бизнеса по блокированию таможенного оформления грузов еще остается без ответа. В ЕБА предполагают, что улучшение ситуации может носить временный характер и быть связанным с ажиотажем, который вызвала критика на всех уровнях власти и в СМИ.

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В Европейской бизнес ассоциации напомнили, что в конце прошлой недели участились обращения от компаний-членов ЕБА по ситуации с массовой задержкой таможенного оформления грузов на Галицкой и Киевской таможнях. Были заблокированы грузы около сотни компаний, у которых, в результате произошли перебои с производством или поставками сырья.

Ассоциация обратилась в Государственную таможенную службу Украины с официальным письмом, где призвала урегулировать данную ситуацию. В начале этой недели состоялась встреча с и.о. председателя Государственной таможенной службы Украины Андреем Павловским для урегулирования данного вопроса. Он, утверждают в ЕБА, пообещал 9 сентября провести селекторное совещание для его решения. Кроме того, Ассоциация передала руководству Гостаможслужбы перечень проблемных кейсов для оперативной реакции.