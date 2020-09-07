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В Фонде соцстраха назвали средний размер выплат для пострадавших на производстве

В Фонде соцстраха назвали средний размер выплат для пострадавших на производстве

За восемь месяцев этого года Фонд социального страхования профинансировал 5,98 млн грн ежемесячных выплат пострадавшим на производстве и утратившим заработок из-за частичной или полной потери трудоспособности.

Об э том сообщила пресс-служба ФССУ в Telegram.

Среднемесячный размер компенсации – 3783,83 грн.

По состоянию на 1 сентября фонд ежемесячно осуществлял такие выплаты для следующих категорий:

  • пострадавших в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний – 193,4 тыс. человек;
  • членов их семей в случае смерти пострадавших – почти 9 тыс.

Выплаты профинансировали с учетом перерасчета на 11%, которое Кабмин провел с 1 марта.

Справка Finance.ua:

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По материалам Finance.UA
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