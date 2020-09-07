В Фонде соцстраха назвали средний размер выплат для пострадавших на производстве

За восемь месяцев этого года Фонд социального страхования профинансировал 5,98 млн грн ежемесячных выплат пострадавшим на производстве и утратившим заработок из-за частичной или полной потери трудоспособности.
Об э том сообщила пресс-служба ФССУ в Telegram.
Среднемесячный размер компенсации – 3783,83 грн.
По состоянию на 1 сентября фонд ежемесячно осуществлял такие выплаты для следующих категорий:
Выплаты профинансировали с учетом перерасчета на 11%, которое Кабмин провел с 1 марта.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
ЗАЗ объявил о начале производства автомобилей Renault2 ч. назад - 1383 10
4G работает уже почти в 19 000 городов и сел Украины - МинцифрыВчера, 18:30 - 319 6
Минфин оценил выплаты по ВВП-варрантам до 2040 годаВчера, 21:00 - 601 4
НБУ призвал возвращать заемщиков с кредитных каникулВчера, 12:00 - 1549 4
Доступность аренды жилья в городах Украины (инфографика)2 ч. назад - 680 3
Рожкова рассказала, какая судьба ждет МФО и коллекторские компанииВчера, 13:08 - 7987 2
ЗАЗ объявил о начале производства автомобилей Renault2 ч. назад - 1383 10
Удаленная работа: как в Украине хотят изменить правила для работниковВчера, 19:00 - 979
Как защититься от угроз коллекторов или назойливых звонков из-за просроченного кредита соседа4 ч. назад - 954
Что делать с неработающим программным РРО - советы от ГНСВчера, 20:00 - 900
Facebook показал первые очки дополненной реальности со звуковыми возможностями (видео)07.09.2020, 11:21 - 284
SpaceX запустила еще 60 спутников Starlink04.09.2020, 11:25 - 429 3
Прошел 15-ый успешный запуск европейской ракеты Vega с украинским двигателем (видео)03.09.2020, 16:50 - 685
Бесплатный тест на коронавирус: кто сможет не платить за анализ02.09.2020, 11:55 - 4476 3
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с аргентинским спутником31.08.2020, 10:55 - 309 1