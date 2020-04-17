Работодатели могут подавать заявления для оплаты больничных и декретных онлайн

В Украине запустили бесконтактную форму подачи заявлений-расчетов для оплаты больничных и декретных от работодателей.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда социального страхования Украины.

“Фонд социального страхования Украины занимается более 12 миллионами работающих украинцев, которые сами одновременно являются страхователями или трудоустроены у одного из более чем 3 млн работодателей, находящихся на учете в ФССУ”, – говорится в сообщении.

Как происходит прием заявлений-расчетов от работодателей для выплаты больничных и декретных во время карантина:

прием заявлений-расчетов, по которым Фонд финансирует предоставление материального обеспечения застрахованным лицам, происходит в штатном режиме;

как и ранее, заявление-расчет можно подать в рабочий орган исполнительной дирекции Фонда лично;

чтобы подать заявление-расчет дистанционно, у работодателя должен быть заключен соответствующий договор с Фондом;

документы подаются с применением электронной подписи/печати, а специализированное клиентское программное обеспечение для создания и подачи электронных документов работодатель выбирает самостоятельно;

если работодатель не имеет возможности подать заявление-расчет дистанционно, Фонд проводит работу по организации бесконтактного приема документов – для этого в отделениях расположены специальные ящики.

Как отмечается, на электронный документооборот перешли уже более 65% страхователей.

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