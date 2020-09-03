В Нацбанке посоветовали защитить свой финансовый номер телефона: как это сделать

Номер телефона, который украинцы используют, чтобы зайти в интернет-банкинг, или для идентификации при обращении в банк, называется финансовым.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка в FACEBOOK.

Этот номер привязан к банковскому счету. На него поступают коды подтверждения операций, пароли от банков, информация о балансе средств на счетах.

“Почти у каждого из нас есть финансовый номер телефона. Но мы редко задумываемся о безопасности и защите информации об этом номере. Мы сообщаем его друзьям, знакомым и даже незнакомым людям, оставляем в анкетах при опросах на различных сайтах и ​​т.д. В то же время мошенники очень часто охотятся по финансовым номером телефона”, – отметили у регулятора.

Зачем мошенникам финансовый номер: зная его, злоумышленники могут похитить деньги со счетов, приобрести н них товары в обычном магазине или на интернет-сайтах или же взять онлайн-кредиты на имя владельца номера.

Без ведома владельца они перевыпускают его SIM-карту как “утерянную”, и получают доступ к его счетам.

Как защитить свой финансовый номер:

перейти на контракт с мобильным оператором;

не разглашать свой финансовый номер телефона;

отключить услугу удаленной замены SIM -карты у своего мобильного оператора;

установить PIN -код на SIM -карту со сложным 8-значным паролем и пароль блокировки телефона;

зарегистрироваться в онлайн-кабинете мобильного оператора.

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Если все же сомневаетесь насчет безопасности вашего финансового номера, то можно позвонить на горячую линию Национального банка Украины: 0 800 505 240.