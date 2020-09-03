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Плательщики Киевщины уплатили в местные бюджеты более 10 млрд грн

Плательщики Киевщины уплатили в местные бюджеты более 10 млрд грн

С начала года плательщики Киевщины направили в местные бюджеты 10,1 млрд грн налоговых сборов и платежей, увеличив отчисления на 7% или 633,6 млн грн.

Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Киевской области.

Самые большие суммы поступили от плательщиков Бориспольского управления – 1,7 млрд грн, Киево-Святошинского и Белоцерковского управлений – 1,6 млрд и 1,5 млрд грн соответственно.

Сколько налогов уплатили:

  • налог на доходы физических лиц: за восемь месяцев текущего года плательщики региона обеспечили казне на местах сумму в 6,4 млрд грн. Такой показатель превышает прошлогодний на 6% или 374,1 млн грн;
  • землевладельцы и арендаторы перечислили 984,2 млн грн платы за землю, на 17,6 млн грн больше, чем было уплачено в соответствующем периоде 2019 года;
  • налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка: за период январь – август владельцы недвижимости уплатили 330 млн грн;
  • владельцы элитных автомобилей направили в местные бюджеты 9,3 млн грн транспортного налога, из которых 4,8 млн грн уплатили юридические лица и 4,5 – физические;
  • малый и средний бизнес Киевщины уплатил 1,6 млрд грн единого налога;
  • уплата акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров принесла бюджетам 342,5 млн грн.

Справка Finance.ua:

  • Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что с начала пандемии коронавируса бюджет Киева недополучил более 1 млрд грн плановых поступлений.
  • Специалисты Офиса крупных налогоплательщиков ГНС назвали ТОП-5 ошибок при заполнении декларации по земельному налогу, приводящие к применению штрафных санкций, а иногда могут также служить поводом для проведения внеплановой проверки.
По материалам Finance.UA
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