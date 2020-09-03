Плательщики Киевщины уплатили в местные бюджеты более 10 млрд грн

С начала года плательщики Киевщины направили в местные бюджеты 10,1 млрд грн налоговых сборов и платежей, увеличив отчисления на 7% или 633,6 млн грн.
Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Киевской области.
Самые большие суммы поступили от плательщиков Бориспольского управления – 1,7 млрд грн, Киево-Святошинского и Белоцерковского управлений – 1,6 млрд и 1,5 млрд грн соответственно.
Сколько налогов уплатили:
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