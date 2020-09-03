В Украине за три месяца камеры зафиксировали более 800 тысяч нарушений ПДД

За все время работы автоматической системы фиксации нарушений ПДД, которые сейчас работают на территории Киева и Киевской области, полиция вынесла 833 849 постановлений по результатам нарушений ПДД, из них более 645 тысяч уже оплачено.

Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий во время брифинга «100 дней работы автоматической системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД».

Он отметил, что автоматическая система фото- и видеофиксации нарушений ДТП не имеет целью собрать как можно больше штрафов, наоборот – система создана максимально прозрачно и открыто, чтобы каждый водитель знал, где ведется фиксация.

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«Хочу подчеркнуть, что 77% – это добровольная уплата штрафов. Мы смело можем говорить о высоком уровне ответственности водителей – нарушителей. Напоминаю, что при оплате штрафа за первые 10 дней с момента вынесения можно оплатить только половину», – подчеркнул Алексей Билошицкий.

Он отметил, что около 25 тысяч материалов передано в исполнительную службу с целью принудительного взыскания штрафа.

Справка Finance.ua:

С 1 июня 2020 года в Киеве и области заработала система автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД .

Мы писали о том, где именно размещены камеры видеофиксации в Киевской области.