К концу года ожидается 3 млрд гривен поступлений от приватизации - Гетманцев

В Украине до конца года ожидается 3 млрд гривен от приватизации. В частности, от Кабинета Министров ожидается перечень предприятий, не подлежащих приватизации.

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил народный депутат от “Слуги народа”, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

Читайте также: Шмыгаль назвал главные условия приватизации в Украине

“До конца года мы ожидаем более 3 млрд поступлений от приватизации. „Ковидными“ законами мы заблокировали большую приватизацию до конца карантина, но все остальное может приватизироваться. Мы, возможно, не будем видеть громких кейсов, как успешная приватизация гостиницы „Днепр“ … Тем не менее, приватизация будет, приватизация осуществляется, и довольно живо готовятся объекты к приватизации. Мы также от Кабинета Министров ожидаем перечень предприятий, не подлежащих приватизации”, — отметил он.