Шмыгаль назвал главные условия приватизации в Украине

Основными условиями приватизации государственных компаний в Украине являются создание рабочих мест и инвестиции. При этом не все компании будут подлежать приватизации.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

“Главными условиями приватизации мы видим сохранение и увеличение количества рабочих мест, уплаты налогов, инвестиций в соответствующее предприятие”, – напомнил премьер.

“В Украине более 3 тысяч государственных предприятий и ни одно украинское правительство не смогло эффективно управлять таким количеством предприятий. В никаких других развитых странах нет такого количества госпредприятий. Это или десятки, или сотни максимум госпредприятий, находящихся в управлении госорганов власти. Мы продолжаем движение в сторону приватизационных процессов на открытых конкурсах. Компании, которые должны остаться в управлении государства – это предприятия, касающиеся нацбезопасности, энергетики, естественных монополий и предприятия, связанные с социально важными процессами в обществе”, – добавил он.

По его словам, речь идет о компании вроде “Нафтогаза” или “Энергоатома”.

“Наша стратегия – оставить примерно 300 предприятий с более чем 3 тысяч под контролем государства”, – подчеркнул Шмыгаль.