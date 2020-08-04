Шмыгаль назвал главные условия приватизации в Украине

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Основными условиями приватизации государственных компаний в Украине являются создание рабочих мест и инвестиции. При этом не все компании будут подлежать приватизации.
Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
“Главными условиями приватизации мы видим сохранение и увеличение количества рабочих мест, уплаты налогов, инвестиций в соответствующее предприятие”, – напомнил премьер.
“В Украине более 3 тысяч государственных предприятий и ни одно украинское правительство не смогло эффективно управлять таким количеством предприятий. В никаких других развитых странах нет такого количества госпредприятий. Это или десятки, или сотни максимум госпредприятий, находящихся в управлении госорганов власти. Мы продолжаем движение в сторону приватизационных процессов на открытых конкурсах. Компании, которые должны остаться в управлении государства – это предприятия, касающиеся нацбезопасности, энергетики, естественных монополий и предприятия, связанные с социально важными процессами в обществе”, – добавил он.
По его словам, речь идет о компании вроде “Нафтогаза” или “Энергоатома”.
“Наша стратегия – оставить примерно 300 предприятий с более чем 3 тысяч под контролем государства”, – подчеркнул Шмыгаль.
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