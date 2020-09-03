0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 14 0

В Минфине рассказали, сколько использовали денег из COVID-фонда

В Минфине рассказали, сколько использовали денег из COVID-фонда

Сейчас де-факто использовано 30% средств, предусмотренных в фонде борьбы с COVID-19. Вопрос эффективности и направления средств именно на борьбу с коронавирусом не стоит, и Украина обеспечена необходимыми ресурсами.

Об этом в эфире программы “Подробности недели” сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Читайте также: Все в порядке: Зеленский заявил, что в фонде борьбы с коронавирусом есть почти все средства

По его словам, сейчас нет критической проблемы с “коронавирусным” фондом.

“На сегодняшний момент де-факто использовано 30% средств, предусмотренных в “коронавирусном” фонде. Из 66 млрд гривен использовано всего лишь 19 млрд гривен”, – сказал министр.

По словам Марченко, средства фонда размещены по разным направлениям.

“Если некоторые направления будут неэффективно использованы, мы сможем их перераспределить на те направления, которые будут требовать большого внимания, в том числе государства”, – сказал он.

Также Марченко отметил, что вопрос эффективности и направления средств именно на борьбу с COVID-19 не стоит, и Украина обеспечена необходимыми ресурсами.

“Если не хватит денег в фонде, мы перераспределим из других программ, найдем ресурс за счет доходной части бюджета, поскольку доходная часть бюджета сейчас перевыполняется”, – сказал министр.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минфин Украины
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.