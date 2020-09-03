В Минфине рассказали, сколько использовали денег из COVID-фонда

Сейчас де-факто использовано 30% средств, предусмотренных в фонде борьбы с COVID-19. Вопрос эффективности и направления средств именно на борьбу с коронавирусом не стоит, и Украина обеспечена необходимыми ресурсами.
Об этом в эфире программы “Подробности недели” сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.
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По его словам, сейчас нет критической проблемы с “коронавирусным” фондом.
“На сегодняшний момент де-факто использовано 30% средств, предусмотренных в “коронавирусном” фонде. Из 66 млрд гривен использовано всего лишь 19 млрд гривен”, – сказал министр.
По словам Марченко, средства фонда размещены по разным направлениям.
“Если некоторые направления будут неэффективно использованы, мы сможем их перераспределить на те направления, которые будут требовать большого внимания, в том числе государства”, – сказал он.
Также Марченко отметил, что вопрос эффективности и направления средств именно на борьбу с COVID-19 не стоит, и Украина обеспечена необходимыми ресурсами.
“Если не хватит денег в фонде, мы перераспределим из других программ, найдем ресурс за счет доходной части бюджета, поскольку доходная часть бюджета сейчас перевыполняется”, – сказал министр.
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