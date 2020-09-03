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Для столичного метрополитена на средства ЕБРР закупят 50 новых вагонов

Для столичного метрополитена на средства ЕБРР закупят 50 новых вагонов

Киевсовет дал гарантии Европейскому банку реконструкции и развития для заключения сделки на 50 млн евро для покупки 50 новых вагонов метро.

Об этом в Facebook сообщил директор КП “Киевский метрополитен” Виктор Брагинский.

“Мы обновляем состав абсолютно новыми и комфортными вагонами: никакого “сделано в СССР”. Современный подвижной состав намного лучше: он способен развивать большую скорость при меньших затратах электричества”, – написал Брагинский.

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Он добавил, что покупка и оборудование вагонов – это рабочие места и хороший сигнал для других партнеров.

“Подземка развивается: за последние годы мы заменили или модернизировали 185 вагонов. Это 22,5% всего парка, или 34% тех, которые ежедневно выходят в час пик. Дальше – больше”, – отметил директор КП “Киевский метрополитен”.

По материалам Економічна Правда
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