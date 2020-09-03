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Honor представил свои первые защищенные смарт-часы Watch GS Pro (фото)

Honor представил свои первые защищенные смарт-часы Watch GS Pro (фото)

Бренд Honor представил в пятницу несколько новинок, в числе которых оказались защищенные часы под названием Watch GS Pro.

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Watch GS Pro — первые защищенные смарт-часы бренда. Ударопрочность устройства соответствует военному стандарту защиты MIL-STD-810G. С часами можно плавать и принимать душ, а вот нырять не стоит.

Устройство оснащается круглым 1.69-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 454 х 454 пикселя. В наличии пульсоксиметр, датчик ЧСС, возможность измерения уровня стресса, качества сна, 100 режимов тренировки, управления камерой, музыкой, поддержка звонков по Bluetooth 5.1 и так далее.


Фото: iLenta

Время автономной работы Watch GS Pro составляет 25 суток с включенным режимом низкого энергопотребления. Если же пользоваться устройством в активном режиме с активированным GPS, то батарея сядет через два дня.

Смарт-часы выпускаются в синем, черном и белом цветовых вариантах. Стоимость Watch GS Pro составляет 250 евро. Продажи начнутся 7 сентября.


Фото: iLenta

По материалам iLenta
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