Honor готовит смартфон с огромным экраном

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Бренд Honor готовится выпустить два новых смартфона линейки Honor X10, которые должны получить названия Honor X10 Max и Honor X10 Pro.
Устройство с приставкой Max планируют оснастить экраном диагональю более 7 дюймов, уверяют источники в Китае.
По словам Чжао Мина, президента бизнес-отдела Honor, Honor X10 Max должен быть продуктом, который объединяет два легендарных телефона — Honor 8X Max и Honor Note 10.
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Напомним, что Honor 8X Max использует 7,12-дюймовый экран с соотношением сторон экрана до 90%. Ожидается, что новый Honor X10 Max будет использовать 7,09-дюймовый экран. В то же время в модели Honor X10 Pro должен использоваться экран привычного размера.
Сообщается, что смартфон Honor X10 Max будет оснащен процессором Dimensity 800. Тот же источник утверждает, что бренд хотел использовать более производительные однокристальные системы Dimensity 1000 или Dimensity 1000+, но спрос на них очень велик, поэтому Honor не удалось заключить договор с производителем.
Подробности о камерах и батареях устройства пока не разглашаются.
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