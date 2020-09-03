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Раде рекомендуют предусмотреть для украинцев компенсации за задержку пенсий и зарплат

Раде рекомендуют предусмотреть для украинцев компенсации за задержку пенсий и зарплат

Верховной Раде Украины рекомендуют предусмотреть для украинцев компенсации в случае задержки пенсий, зарплат и других социальных выплат. Соответствующую рекомендацию дал комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

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“Члены комитета решили рекомендовать Верховной Раде принять за основу проект закона о внесении изменений в закон “О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты” (№3817)”, – говорится в сообщении.

Этот проект расширяет перечень видов денежных доходов, за нарушение сроков выплаты которых гражданам начисляется компенсация. В такие выплаты предлагают включить пенсию, ежемесячное денежное пожизненное содержание, социальные выплаты, стипендии, заработную плату, сумму индексации денежных доходов граждан.

В законе прописаны и источники таких выплат. Но в пояснительной записке указано, что принятие закона не приведет к дополнительным расходам из госбюджета.

Напомним, в июле данный проект закона поддержал Кабинет министров и направил его в ВР.

По материалам Finance.UA
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