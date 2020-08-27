Как отличается зарплата в регионах Украины (данные Госстата)

По данным Госстата, зарплаты в июле увеличились на 225 грн, достигнув в среднем 11 804 грн (+2%). Это в 4,6 раза меньше июньского роста, но вдвое больше майского.

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В разрезе регионов картина не столь радужна, как в среднем по стране. Более чем в каждой третьей области (36%) заработки в июле уменьшились по сравнению с июнем.

Самое большое снижение зарплат в Ивано-Франковской области – на 6,7% (на 937 грн). Кстати, в июне на Ивано-Франковщине рост заработков был самым высоким в стране – на 21,6%.

Меньше всего снизились заработки в Одесской области – на 0,2% (на 18 грн). Еще в семи областях заработки упали от 0,4% в Луганской области до 2,4% в Закарпатской.

Среди 2/3 областей плюс Киев, где зарплаты показали рост, в столице они традиционно самые высокие – 17 053 грн (+4% или 660 грн по сравнению с июнем).

Столица. Впервые за все годы заработки в Киеве превысили 17 тыс. грн. Это в 1,8 раза больше, чем в самой низкоплачиваемой Черновицкой области – 9322 грн (падение за месяц на 1,9% или на 182 грн). Месяц назад разрыв был в 1,7 раза.

Речь идет о заработках без вычета налогов. На руки средний работник получает на 19,5% меньше.

Средняя зарплата по итогам июня:

в Киеве чистая средняя зарплата по итогам июня составила 13 728 грн,

в Черновицкой области – 7504 грн.

На втором месте по уровню зарплат также традиционно осталась Донецкая область, но там в единственной из областей заработки превысили 13 тыс. грн – 13 071 грн (+626 грн, или +5%). Такая высокая зарплата среди областей достигнута впервые.

Днепропетровская область после месячного перерыва вернула себе третье место в рейтинге, оттеснив на четвертое место Киевскую. На Днепропетровщине впервые заработки превысили 12 тыс. грн – 12099 (+3,8% или 444 грн).

Выше 11 тыс. грн зарплаты платят в четырех областях, месяц назад было в трех, помимо Днепропетровской. Это Киевская область – 11 969 (+1,5%), Запорожская – 11 889 (+2,9%), Николаевская – 11 730 (+4%). Впервые в их число вошла Полтавщина – 11 065 (+0,8%).

Еще в 11-ти областях зарплаты оказались выше 10 тыс. грн (в июне – в 13-ти, сейчас вверх ушла Полтавская обл., вниз – Хмельницкая). В шести областях (как и в июне) зарплаты в пределах 9,2-9,97 тыс. грн.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада одобрила законопроект №3963 и тем самым подняла украинцам минимальную зарплату с 1 сентября с 4,723 тыс. грн до 5 тыс. грн.

Повышение на 6% минимальной зарплаты в Украине с 1 сентября 2020 года вряд ли отразится на решении об учетной ставке, однако ее увеличение на 20% с нового года является важным проинфляционным фактором, который будет влиять на решение о ставке, считают банкиры.

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