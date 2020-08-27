Как отличается зарплата в регионах Украины (данные Госстата)

По данным Госстата, зарплаты в июле увеличились на 225 грн, достигнув в среднем 11 804 грн (+2%). Это в 4,6 раза меньше июньского роста, но вдвое больше майского.
Читайте также: Минималка 5000 гривен: кого коснется и как скажется на налогах
В разрезе регионов картина не столь радужна, как в среднем по стране. Более чем в каждой третьей области (36%) заработки в июле уменьшились по сравнению с июнем.
Самое большое снижение зарплат в Ивано-Франковской области – на 6,7% (на 937 грн). Кстати, в июне на Ивано-Франковщине рост заработков был самым высоким в стране – на 21,6%.
Меньше всего снизились заработки в Одесской области – на 0,2% (на 18 грн). Еще в семи областях заработки упали от 0,4% в Луганской области до 2,4% в Закарпатской.
Среди 2/3 областей плюс Киев, где зарплаты показали рост, в столице они традиционно самые высокие – 17 053 грн (+4% или 660 грн по сравнению с июнем).
Столица. Впервые за все годы заработки в Киеве превысили 17 тыс. грн. Это в 1,8 раза больше, чем в самой низкоплачиваемой Черновицкой области – 9322 грн (падение за месяц на 1,9% или на 182 грн). Месяц назад разрыв был в 1,7 раза.
Речь идет о заработках без вычета налогов. На руки средний работник получает на 19,5% меньше.
Средняя зарплата по итогам июня:
На втором месте по уровню зарплат также традиционно осталась Донецкая область, но там в единственной из областей заработки превысили 13 тыс. грн – 13 071 грн (+626 грн, или +5%). Такая высокая зарплата среди областей достигнута впервые.
Днепропетровская область после месячного перерыва вернула себе третье место в рейтинге, оттеснив на четвертое место Киевскую. На Днепропетровщине впервые заработки превысили 12 тыс. грн – 12099 (+3,8% или 444 грн).
Выше 11 тыс. грн зарплаты платят в четырех областях, месяц назад было в трех, помимо Днепропетровской. Это Киевская область – 11 969 (+1,5%), Запорожская – 11 889 (+2,9%), Николаевская – 11 730 (+4%). Впервые в их число вошла Полтавщина – 11 065 (+0,8%).
Еще в 11-ти областях зарплаты оказались выше 10 тыс. грн (в июне – в 13-ти, сейчас вверх ушла Полтавская обл., вниз – Хмельницкая). В шести областях (как и в июне) зарплаты в пределах 9,2-9,97 тыс. грн.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский поручил разработать меры для развития ІТ-индустрии5 ч. назад - 591 6
В "Нафтогазе" рассказали, как защититься от роста цен на газВчера, 15:02 - 1671 6
Получить субсидию станет сложнее. Депутаты хотят урезать госфинансированиеВчера, 17:42 - 1672 4
Энергоатом в этом году потерял почти 20 миллиардов на продаже электричества населению7 ч. назад - 549 3
Украинцы стали меньше покупать и продавать валютуВчера, 11:35 - 758 2
В Египте откроют новый город-курортВчера, 23:08 - 3817
Увеличился минимальный размер ЕСВ: что следует знать предпринимателямВчера, 19:00 - 3227
Какие рабочие профессии в Украине самые высокооплачиваемыеВчера, 20:00 - 2430
Аналитики назвали условия для падения курса гривны осеньюВчера, 13:00 - 2377
Получить субсидию станет сложнее. Депутаты хотят урезать госфинансированиеВчера, 17:42 - 1672 4
SpaceX запустила еще 60 спутников Starlink2 ч. назад - 23
Прошел 15-ый успешный запуск европейской ракеты Vega с украинским двигателем (видео)Вчера, 16:50 - 166
Бесплатный тест на коронавирус: кто сможет не платить за анализПозавчера, 11:55 - 2362
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с аргентинским спутником31.08.2020, 10:55 - 228 1
В США одобрили 15-минутный тест на COVID-19 за $527.08.2020, 12:44 - 1673 4