Минималка 5000 гривен: кого коснется и как скажется на налогах

Верховная Рада одобрила законопроект №3963 и тем самым подняла украинцам минимальную зарплату с 1 сентября с 4,723 тыс. грн до 5 тыс. грн.
Учитывая то, что в Украине достаточно быстро растут цены, пояснил аналитик Егор Комов, такой рост в лучшем случае позволит самым малообеспеченным сохранить свой уровень доходов.
Пенсии. Вместе с тем вырастет и пенсия для тех, кто выполнил требования по стажу (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) и кому уже исполнилось 65 лет. Они, согласно закону, имеют право на выплату в размере не менее 40% минималки.
с 1 января 2021 года – 2400 грн;
с 1 июля 2021 года – 2600 грн.
Налоги. Сейчас с минимальной зарплаты нужно заплатить 1960 грн налогов, а уже после повышения – 2075 грн. Повышение минималки приведет к выводу части бизнеса из тени. Что же касается предприятий, которые устроили своих сотрудников на полную ставку и платят им “белую” зарплату, их повышение не затронет. Сумма налогов для них никак не изменится.
Зарплаты. Повышение минималки до 5000 грн коснется немногих (в первую очередь врачей и других бюджетников, которые на самом деле получают минималку). Их доход увеличится всего на 277 грн. А вот повышение минималки до 6500 грн в 2021-м скажется на 37% работающих. Именно столько украинцев, согласно данным Госстата, на данный момент получают меньше указанной суммы.
Плюсы и минусы от повышения. По словам председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, на повышение минималки нужно 5 млрд гривен. Деньги планируют взять из средств, сэкономленных на обслуживании государственного долга.
Плюсы: повышение минималки улучшит ее соотношение к средней зарплате;
Минусы: стремительное повышение минималки в условиях экономического кризиса может стать шоком для бизнеса.
“Бизнес поставят перед выбором, как обеспечить вынужденное увеличение оплаты труда: поднимать цены на свою продукцию, увольнять рабочих, выводить их в тень или отказываться от инвестиций. Больше всего пострадают малые и средние предприятия, для которых рост минималки больнее, чем для крупного бизнеса”, – говорится в материале.
Увеличение налоговой нагрузки почувствует не только бизнес, который действительно платит минималку, но и тот, который делает это с целью минимизации налогов (выплачивая остальные зарплаты “в конверте”). Заденет и ФЛП, которые платят единый социальный взнос в размере 22% от минимальной зарплаты. Его сумма увеличится с 1039 гривен до 1100 уже в этом году и до 1430 гривен в следующем.
Какие налоги возрастут. Привязаны к минимальной зарплате и некоторые другие налоги, сборы и платежи. Например, максимальная ставка налога на недвижимость – 1,5% от минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января отчетного года. То есть в 2021 году налог будет платиться с максимальной расчета 70.84 грн за кв. м, а в 2022 году – уже 90 гривен (1,5% от минималки на начало 2021).
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