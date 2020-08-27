Укрпочта получила 100 млн грн от продажи лишней недвижимости

На счета Укрпочты поступили первые 100 млн грн от продажи недвижимости, не используемой в хозяйственной деятельности.

В общем компания провела 22 успешных аукциона, в которых соревновались 78 участников, сообщили в Укрпочте.

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«Стоимость продажи лотов в ходе торгов выросла в 1,7 раза – стартовая стоимость проданных объектов составила 58 млн грн, а финальная 100 млн грн. Аукционы были конкурентными – в среднем 3,5 участника на каждый из лотов. Больше всего покупателей заинтересовала продажа здания на Военном проезде в Киеве: в этом аукционе зарегистрировалось 12 участников, а начальная цена лота выросла в три раза», – сказано в сообщении.

«Только три успешных аукциона принесли 57 млн ​​грн. Среди побед Укрпочты – торги за здание рядом с железнодорожным вокзалом во Львове. Но здание это – только в документах, а реально – это остатки фундамента, который мы продали за 18 млн грн. Все полученные средства компания инвестирует в развитие инфраструктуры. Мы и в дальнейшем продолжаем избавляться от активов, не приносящих доход и требующих больших средств на содержание: объявляем новые аукционы и выставляем объекты на продажу. Ближайшие торги проведем 3-4 сентября, где лотами будут здания в Броварах, Одессе и в Затоке», – отметил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский.

Национальный почтовый оператор на первом этапе выставил на продажу 30 объектов (177 инвентарных единиц). Их общая стартовая цена в согласно независимой оценке составила 82,6 млн грн. На втором этапе государственная компания выставила на продажу еще 61 объект, стоимость которых была оценена в 189 млн грн.

В целом в портфеле Укрпочты – более 1,25 млн кв. м недвижимости, из которых 132 тыс. кв. м не используются в хозяйственной деятельности.