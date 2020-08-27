0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 38 0

Укрпочта получила 100 млн грн от продажи лишней недвижимости

Укрпочта получила 100 млн грн от продажи лишней недвижимости

На счета Укрпочты поступили первые 100 млн грн от продажи недвижимости, не используемой в хозяйственной деятельности.

В общем компания провела 22 успешных аукциона, в которых соревновались 78 участников, сообщили в Укрпочте.

Читайте также: Укрпочта запустит 500 мобильных отделений

«Стоимость продажи лотов в ходе торгов выросла в 1,7 раза – стартовая стоимость проданных объектов составила 58 млн грн, а финальная 100 млн грн. Аукционы были конкурентными – в среднем 3,5 участника на каждый из лотов. Больше всего покупателей заинтересовала продажа здания на Военном проезде в Киеве: в этом аукционе зарегистрировалось 12 участников, а начальная цена лота выросла в три раза», – сказано в сообщении.

«Только три успешных аукциона принесли 57 млн ​​грн. Среди побед Укрпочты – торги за здание рядом с железнодорожным вокзалом во Львове. Но здание это – только в документах, а реально – это остатки фундамента, который мы продали за 18 млн грн. Все полученные средства компания инвестирует в развитие инфраструктуры. Мы и в дальнейшем продолжаем избавляться от активов, не приносящих доход и требующих больших средств на содержание: объявляем новые аукционы и выставляем объекты на продажу. Ближайшие торги проведем 3-4 сентября, где лотами будут здания в Броварах, Одессе и в Затоке», – отметил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский.

Национальный почтовый оператор на первом этапе выставил на продажу 30 объектов (177 инвентарных единиц). Их общая стартовая цена в согласно независимой оценке составила 82,6 млн грн. На втором этапе государственная компания выставила на продажу еще 61 объект, стоимость которых была оценена в 189 млн грн.

В целом в портфеле Укрпочты – более 1,25 млн кв. м недвижимости, из которых 132 тыс. кв. м не используются в хозяйственной деятельности.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.