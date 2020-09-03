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Xiaomi представила многофункциональную NFC-метку за 3 доллара

Xiaomi представила многофункциональную NFC-метку за 3 доллара

В 2014 году Xiaomi выпустила продукт под названием Xiaomi NFC Touch Sticker, а теперь компания представила второе поколение того же самого гаджета под названием Xiaomi NFC Touch Sticker 2.

Устройство предлагается по цене всего 3 доллара. Как и другие NFC-метки, Xiaomi NFC Touch Sticker 2 позволяет смартфону выполнять определённую команду при приближении. Записывать информацию на NFC-метку можно с помощью приложения Mijia.

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Например, достаточно приклеить такую метку на прикроватную тумбочку или светильник и запрограммировать её на активацию бесшумного режима смартфона. Перед сном достаточно поднести смартфон к метке и он не потревожит вас до утра. В машине такую метку можно настроить на включение Bluetooth, GPS и запуск приложения для навигации.

На самом деле, перечень потенциальных сценариев использования Xiaomi NFC Touch Sticker 2 огромен. Производитель утверждает, что Xiaomi NFC Touch Sticker 2 поддерживает более 2200 умных устройств и 89 платформ Интернета вещей от таких компаний, как Philips и Op, а также собственную экосистему Xiaomi.

По материалам iXBT.com
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