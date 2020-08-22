Xiaomi представила недорогой увлажнитель воздуха с Wi-Fi (фото)

Компания Xiaomi обновила линейку фирменной бытовой техники, выпускаемой под брендом Mijia. Увлажнитель воздуха Smart Humidifier отличается большим объемом бака для воды, возможностью интеграции в экосистему умного дома и доступной ценой.
Читайте также: Xiaomi начала тестировать функцию 5G-сообщений
Прибор получил интеллектуальную функцию контроля влажности в режиме реального времени, сообщает Gizmochina.
По умолчанию увлажнитель запрограммирован на стандартный показатель на уровне 60%, но при желании пользователь может установить любое значение в пределах от 40% до 70%.
Фото: 24 канал
Особенностью новинки стал вместительный резервуар для воды объемом 4 литра. Его достаточно для непрерывной работы в течение 26 часов с момента заправки. Кроме того, для долива воды нет необходимости снимать резервуар, поскольку на корпусе устройства предусмотрено специальное “заправочное” отверстие.
Фото: 24 канал
На фронтальной панели расположен регулятор, с помощью которого можно включить увлажнитель и выбрать необходимый режим работы.
MIJIA Smart Humidifier входит в число устройств экосистемы умного дома Mijia и оснащен Wi-Fi модулем для удаленного управления. Также в новинке реализована поддержка голосового ассистента XiaoAI. Стоимость увлажнителя в Китае составляет 24 доллара (658 гривен).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В чем ошибка стремительного повышения минималки - эксперты (инфографика)Вчера, 13:12 - 1733 4
Минималка 5000 гривен: кого коснется и как скажется на налогахВчера, 16:04 - 2426 2
Разговор по телефону за рулем автомобиля: какой штраф ждет водителейПозавчера, 18:20 - 2344 2
Покупательские настроения украинцев изменились – деньги "улетают" через интернет22.08.2020, 11:30 - 4970 1
Юрист рассказал об очередном незаконном штрафе полицииВчера, 07:46 - 1691 1
Украинцам пересчитают зарплаты: кто получит большеВчера, 20:00 - 3229
Мобильные операторы не смогут списывать средства без подтверждения абонентаВчера, 18:20 - 2575
Минималка 5000 гривен: кого коснется и как скажется на налогахВчера, 16:04 - 2426 2
Каких работников чаще всего искали летомВчера, 08:45 - 2410
В чем ошибка стремительного повышения минималки - эксперты (инфографика)Вчера, 13:12 - 1733 4
В США одобрили 15-минутный тест на COVID-19 за $527.08.2020, 12:44 - 1085 4
В Харькове тестируют первый троллейбус с автономным ходом (фото)20.08.2020, 15:10 - 2779 18
Китай зарегистрировал вакцину против COVID-1918.08.2020, 11:10 - 4008
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)13.08.2020, 12:10 - 2605 3
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)10.08.2020, 15:10 - 2095 5