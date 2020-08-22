Xiaomi представила недорогой увлажнитель воздуха с Wi-Fi (фото)

Компания Xiaomi обновила линейку фирменной бытовой техники, выпускаемой под брендом Mijia. Увлажнитель воздуха Smart Humidifier отличается большим объемом бака для воды, возможностью интеграции в экосистему умного дома и доступной ценой.

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Прибор получил интеллектуальную функцию контроля влажности в режиме реального времени, сообщает Gizmochina.

По умолчанию увлажнитель запрограммирован на стандартный показатель на уровне 60%, но при желании пользователь может установить любое значение в пределах от 40% до 70%.



Фото: 24 канал

Особенностью новинки стал вместительный резервуар для воды объемом 4 литра. Его достаточно для непрерывной работы в течение 26 часов с момента заправки. Кроме того, для долива воды нет необходимости снимать резервуар, поскольку на корпусе устройства предусмотрено специальное “заправочное” отверстие.



Фото: 24 канал

На фронтальной панели расположен регулятор, с помощью которого можно включить увлажнитель и выбрать необходимый режим работы.

MIJIA Smart Humidifier входит в число устройств экосистемы умного дома Mijia и оснащен Wi-Fi модулем для удаленного управления. Также в новинке реализована поддержка голосового ассистента XiaoAI. Стоимость увлажнителя в Китае составляет 24 доллара (658 гривен).