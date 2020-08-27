В Украине семью заставили вернуть 64 тысячи гривен субсидии в бюджет

В Украине Охтырский горрайонный суд Сумской области принял решение взыскать с семьи 64,1 тыс. грн “лишней” субсидии.

Об этом говорится в решении, опубликованном в судебном реестре.

Окончательное решение было принято 21 августа 2020 года, а с момента подачи иска прошло несколько месяцев. Суд заочно проиграл местный житель. Пособие на оплату коммуналки он получал с 2015 года, но при этом в декларации не указал, что вместе с ним проживают дочь и двое несовершеннолетних внуков.

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Судили его заочно, без личного присутствия. В решении говорится, что ответчик указал недостоверную информацию, обращаясь за субсидией, деньги добровольно вернуть отказался, поэтому обязан сделать это в принудительном порядке.

Теперь у местного органа соцзащиты имеется решение суда, с которым есть возможность через судебного исполнителя арестовать имущество, банковские счета и изъять любое имущество должника. Все собранное будет продано на торгах, а прибыль уйдет в счет возврата субсидии.

“Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения дела, на судебное заседание не явился, о причинах неявки суду не сообщил. Отзыва на иск не предоставил, поэтому учитывая ходатайство представителя истца, которое удовлетворено, суд счел возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика на основании имеющихся в деле доказательств”, – говорится в решении суда.

Справка Finance.ua:

В правительственном постановлении перечислили случаи, когда вернуть придется даже потраченную субсидию. Это касается семей, которые скрыли реальные доходы.

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