В Украине семью заставили вернуть 64 тысячи гривен субсидии в бюджет

В Украине Охтырский горрайонный суд Сумской области принял решение взыскать с семьи 64,1 тыс. грн “лишней” субсидии.
Об этом говорится в решении, опубликованном в судебном реестре.
Окончательное решение было принято 21 августа 2020 года, а с момента подачи иска прошло несколько месяцев. Суд заочно проиграл местный житель. Пособие на оплату коммуналки он получал с 2015 года, но при этом в декларации не указал, что вместе с ним проживают дочь и двое несовершеннолетних внуков.
Читайте также: Назвали случаи, когда субсидию придется вернуть
Судили его заочно, без личного присутствия. В решении говорится, что ответчик указал недостоверную информацию, обращаясь за субсидией, деньги добровольно вернуть отказался, поэтому обязан сделать это в принудительном порядке.
Теперь у местного органа соцзащиты имеется решение суда, с которым есть возможность через судебного исполнителя арестовать имущество, банковские счета и изъять любое имущество должника. Все собранное будет продано на торгах, а прибыль уйдет в счет возврата субсидии.
“Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения дела, на судебное заседание не явился, о причинах неявки суду не сообщил. Отзыва на иск не предоставил, поэтому учитывая ходатайство представителя истца, которое удовлетворено, суд счел возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика на основании имеющихся в деле доказательств”, – говорится в решении суда.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Обязательный техосмотр: к чему готовиться украинским водителям (инфографика)Вчера, 13:03 - 20579 33
В "Слуге народа" объяснили, почему за деньги из "коронавирусного" фонда строят дорогиВчера, 12:33 - 1858 12
Всех украинцев обеспечат счетчиками тепла и горячей воды - МинрегионВчера, 17:00 - 1841 10
Игорь Тынный: Как пытаются посеять хаос и разрушить отрасль возобновляемой энергетики (ВИЭ)Вчера, 19:55 - 733 7
Социальные пенсии в Украине уже давно не назначают: советник министра развенчал мифВчера, 08:00 - 6397 4
Сколько лет стажа нужно, чтобы выйти на пенсиюВчера, 15:00 - 6655 4
В центре занятости рассказали, кому грозят проверки с 1 сентябряВчера, 21:00 - 4620
«Киевводоканал» предупредил киевлян о новом виде мошенничества (фото)Вчера, 15:41 - 2590 1
В налоговой напомнили, когда последний срок подачи заявления на списание долга по ЕСВ для "спящих" ФЛПВчера, 15:30 - 2001
Всех украинцев обеспечат счетчиками тепла и горячей воды - МинрегионВчера, 17:00 - 1841 10
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с аргентинским спутникомВчера, 10:55 - 120
В США одобрили 15-минутный тест на COVID-19 за $527.08.2020, 12:44 - 1361 4
В Харькове тестируют первый троллейбус с автономным ходом (фото)20.08.2020, 15:10 - 2958 18
Китай зарегистрировал вакцину против COVID-1918.08.2020, 11:10 - 4197
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)13.08.2020, 12:10 - 2759 4