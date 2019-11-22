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Назвали случаи, когда субсидию придется вернуть

Назвали случаи, когда субсидию придется вернуть

Субсидию придется вернуть, если потребитель получил деньги незаконно. В частности из-за недобросовестных действий. Других причин вернуть излишне выплаченную субсидию – нет.

Такое решение принял Верховный Суд, сообщается на странице в FACEBOOK.

Так, суть спора заключается в том, что управление социальной защиты населения обратилось в суд первой инстанции с иском о взыскании излишне выплаченной субсидии, и суд отказал в его удовлетворении. Однако апелляционный суд это решение отменил и принял новое, которым удовлетворил исковые требования, ссылаясь на то, что ответчица предоставила управлению недостоверные данные о количестве зарегистрированных в квартире лиц.

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При этом ВС указал, что законодатель связывает возврат излишне полученных средств, предоставленных в виде жилищной субсидии, именно с недобросовестностью получателя, которую должен доказать истец. А суд первой инстанции, как отметили в Верховном Суде, обоснованно исходил из того, что истец не доказал недобросовестности в действиях ответчицы.

“Учитывая отсутствие умысла у ответчицы на намеренное представление информации о большем количестве зарегистрированных в квартире лиц, фактические обстоятельства дела, которые свидетельствуют, что ответчица на момент решения вопроса о получении субсидии проживала вместе с двумя сыновьями, а также исходя из необходимости соблюдения справедливого баланса между интересами государства и вмешательством в права ответчицы, коллегия судей пришла к выводу об отсутствии оснований для принудительного возврата полученных ответчиком средств в виде жилищной субсидии”, – отметили в Верховном Суде.

Справка Finance.ua:

Кто может потерять право на субсидию:

  • если отапливаемая площадь жилого помещения превышает 120 кв. м для квартир в многоквартирном доме, 200 кв. м для индивидуальных домов;
  • если кто-либо из субсидиантов имеет в собственности транспортное средство, которое подлежит госрегистрации и с даты выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме мопеда).

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По материалам Finance.UA
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