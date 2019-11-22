Назвали случаи, когда субсидию придется вернуть

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Субсидию придется вернуть, если потребитель получил деньги незаконно. В частности из-за недобросовестных действий. Других причин вернуть излишне выплаченную субсидию – нет.
Такое решение принял Верховный Суд, сообщается на странице в FACEBOOK.
Так, суть спора заключается в том, что управление социальной защиты населения обратилось в суд первой инстанции с иском о взыскании излишне выплаченной субсидии, и суд отказал в его удовлетворении. Однако апелляционный суд это решение отменил и принял новое, которым удовлетворил исковые требования, ссылаясь на то, что ответчица предоставила управлению недостоверные данные о количестве зарегистрированных в квартире лиц.
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При этом ВС указал, что законодатель связывает возврат излишне полученных средств, предоставленных в виде жилищной субсидии, именно с недобросовестностью получателя, которую должен доказать истец. А суд первой инстанции, как отметили в Верховном Суде, обоснованно исходил из того, что истец не доказал недобросовестности в действиях ответчицы.
“Учитывая отсутствие умысла у ответчицы на намеренное представление информации о большем количестве зарегистрированных в квартире лиц, фактические обстоятельства дела, которые свидетельствуют, что ответчица на момент решения вопроса о получении субсидии проживала вместе с двумя сыновьями, а также исходя из необходимости соблюдения справедливого баланса между интересами государства и вмешательством в права ответчицы, коллегия судей пришла к выводу об отсутствии оснований для принудительного возврата полученных ответчиком средств в виде жилищной субсидии”, – отметили в Верховном Суде.
Кто может потерять право на субсидию:
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