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За неделю малый и средний бизнес получил более полумиллиарда гривен дешевых кредитов

За неделю малый и средний бизнес получил более полумиллиарда гривен дешевых кредитов

За последнюю неполную рабочую неделю уполномоченные банки Государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» выдали займов на полмиллиарда гривен. 584 миллиона гривен получили 159 участников программы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Из них 490 миллионов гривен было выдано уполномоченными банками в качестве рефинансирования предварительно полученных займов.

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В целом по состоянию на 31 августа 2020 года уже выдано 2603 кредита на общую сумму 6,130 миллиарда гривен. Из них – рефинансировано кредитов на 4,937 миллиарда гривен и выдано инвестиционных кредитов на 1,072 миллиарда гривен. На пополнение оборотных средств предприниматели уже получили займов на сумму 120 миллионов гривен.

Лидерами по сумме заключенных договоров по программе «Доступные кредиты 5-7-9%» являются коммерческие банки:

  • на первом месте с суммой в 1,327 миллиарда гривен – Райффайзен Банк Аваль;
  • на втором – Креди Агриколь Банк, клиенты которого в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%» получили займов на сумму в 854,298 миллиона гривен;
  • на третьем месте – Кредобанк с суммой в 795,832 миллиона гривен.

Справка Finance.ua:

  • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в рамках программы доступных кредитов для малого и среднего бизнеса «5-7-9%» до конца 2020 года планируют выдать займы на более 9 млрд грн.
  • Кредит в рамках Программы можно получить в АО «Ощадбанк», АБ «Укргазбанк», АО КБ «ПриватБанк», АО «Укрэксимбанк», АО АКБ «Банк Львов», ПАО «ПУМБ», АО «БАНК АЛЬЯНС», АО «Кредобанк», ПАО «БАНК ВОСТОК», АО «Райффайзен банк Аваль», АО «ТАСКОМБАНК», АО «Альфа-банк», АО «КБ «ГЛОБУС», АО «МЕГАБАНК», АО «ПОЛИКОМБАНК», АО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК», а также, соответственно, КредитВест Банк и ОТП Банк.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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По материалам Finance.UA
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