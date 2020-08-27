За неделю малый и средний бизнес получил более полумиллиарда гривен дешевых кредитов

За последнюю неполную рабочую неделю уполномоченные банки Государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» выдали займов на полмиллиарда гривен. 584 миллиона гривен получили 159 участников программы.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.
Из них 490 миллионов гривен было выдано уполномоченными банками в качестве рефинансирования предварительно полученных займов.
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В целом по состоянию на 31 августа 2020 года уже выдано 2603 кредита на общую сумму 6,130 миллиарда гривен. Из них – рефинансировано кредитов на 4,937 миллиарда гривен и выдано инвестиционных кредитов на 1,072 миллиарда гривен. На пополнение оборотных средств предприниматели уже получили займов на сумму 120 миллионов гривен.
Лидерами по сумме заключенных договоров по программе «Доступные кредиты 5-7-9%» являются коммерческие банки:
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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