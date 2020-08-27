Нацбанк изменил условия выдачи лицензий инкассаторским компаниям

Национальный банк Украины уточнил процедуру лицензирования юридических лиц, которые намерены предоставлять банкам услуги по инкассации.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
“Изменения сделают более понятной процедуру лицензирования юридических лиц, которые намерены предоставлять банкам услуги по инкассации и проводить операции по обработке и хранению наличных, а также будут способствовать защите интересов их клиентов”, – говорится в сообщении Нацбанка.
Каких изменений ждать юридическим лицам:
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