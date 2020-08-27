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Нацбанк изменил условия выдачи лицензий инкассаторским компаниям

Нацбанк изменил условия выдачи лицензий инкассаторским компаниям

Национальный банк Украины уточнил процедуру лицензирования юридических лиц, которые намерены предоставлять банкам услуги по инкассации.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

“Изменения сделают более понятной процедуру лицензирования юридических лиц, которые намерены предоставлять банкам услуги по инкассации и проводить операции по обработке и хранению наличных, а также будут способствовать защите интересов их клиентов”, – говорится в сообщении Нацбанка.

Каких изменений ждать юридическим лицам:

  • дополнительно урегулирован вопрос о возврате оплаты заявителю, в случае отказа в выдаче лицензии или в получении согласования Национального банка на проведение операций по обработке и хранению наличности;
  • установлены требования к юридическому лицу страховать полный объем наличности, которая им будет обрабатываться и храниться;
  • теперь юридическое лицо обязано уведомлять Национальный банк об открытии новых обособленных подразделений для обработки и хранения наличности.

Справка Finance.ua:

  • Ранее Национальный банк Украины определил механизмы контроля за соблюдением инкассаторской компании требований по приему, хранению и обработке наличности.
  • Также Нацбанк обновил регулирование по вопросам организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков в Украине.
  • НБУ разрешил принимать и передавать изношенные банкноты для исследования в НБУ не только уполномоченным банкам, но и всем другим украинским банкам.

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По материалам Finance.UA
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