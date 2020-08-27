Нацбанк изменил условия выдачи лицензий инкассаторским компаниям

Национальный банк Украины уточнил процедуру лицензирования юридических лиц, которые намерены предоставлять банкам услуги по инкассации.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

“Изменения сделают более понятной процедуру лицензирования юридических лиц, которые намерены предоставлять банкам услуги по инкассации и проводить операции по обработке и хранению наличных, а также будут способствовать защите интересов их клиентов”, – говорится в сообщении Нацбанка.

Каких изменений ждать юридическим лицам:

дополнительно урегулирован вопрос о возврате оплаты заявителю, в случае отказа в выдаче лицензии или в получении согласования Национального банка на проведение операций по обработке и хранению наличности;

установлены требования к юридическому лицу страховать полный объем наличности, которая им будет обрабатываться и храниться;

теперь юридическое лицо обязано уведомлять Национальный банк об открытии новых обособленных подразделений для обработки и хранения наличности.

Справка Finance.ua:

Ранее Национальный банк Украины определил механизмы контроля за соблюдением инкассаторской компании требований по приему, хранению и обработке наличности.

Также Нацбанк обновил регулирование по вопросам организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков в Украине.

НБУ разрешил принимать и передавать изношенные банкноты для исследования в НБУ не только уполномоченным банкам, но и всем другим украинским банкам.

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