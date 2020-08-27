Правительство Великобритании планирует рекордное повышение налогов из-за пандемии - СМИ

Министерство финансов Великобритании рассматривает вариант крупнейшего за несколько десятилетий повышения налогов, пишет газета The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве. Налоги должны компенсировать потери бюджета вследствие пандемии и сокращения экономики.
Правительство Великобритании сейчас обсуждает вариант повышения с 10% до 20% размера базовой налоговой ставки на продажу активов и с 18% до 20% – налога на продажу второй квартиры или дома, сообщили собеседники газеты.
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Кроме того, для тех граждан, которые платят налоги по повышенной ставке, размер сбора могут поднять до 40% (с нынешних 28% с продажи недвижимости и 20% с продажи активов). Кроме того, ведомство обсуждает введение налога на электронные продажи и повышение топливных сборов.
Газета The Sunday Times, в свою очередь, сообщает, что Минфин рассматривает повышение с 19% до 24% налога на прибыль предприятий, что может обеспечить дополнительный доход бюджета в размере 12 млрд британских фунтов (16 млрд долларов) в следующем году и в 17 млрд фунтов (22,7 млрд долларов) в 2023-2024 годах.
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