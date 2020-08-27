Лоукост Eurowings ввел услугу запрета покупки соседнего кресла

Лоукост Eurowings ввел сбор за возможность оставить соседнее кресло свободным.
Об этом пишет avianews.
Тестовый период:
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«Полученное одобрение во время периода тестирования показало, что наши пассажиры часто хотят больше комфорта и дистанции на борту. Концепция ультра-лоукостов с начала коронакризиса больше не работает, по крайней мере на нашем домашнем рынке в Германии. Поэтому мы допускаем, что свободные средние кресла станут важной частью сервиса путешествий в будущем», — заявил глава Eurowings Йенс Бишоф.
Что предлагает авиакомпания:
До этого лоукост гарантировал свободное соседнее кресло только пассажирам, купившим билет по самому дорогому тарифу BIZ class.
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