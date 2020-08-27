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Лоукост Eurowings ввел услугу запрета покупки соседнего кресла

Лоукост Eurowings ввел услугу запрета покупки соседнего кресла

Лоукост Eurowings ввел сбор за возможность оставить соседнее кресло свободным.

Об этом пишет avianews.

Тестовый период:

  • за последние несколько недель, когда новая услуга активно не рекламировалась и предлагалась только через колл-центр, ее приобрели более 5000 раз.

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«Полученное одобрение во время периода тестирования показало, что наши пассажиры часто хотят больше комфорта и дистанции на борту. Концепция ультра-лоукостов с начала коронакризиса больше не работает, по крайней мере на нашем домашнем рынке в Германии. Поэтому мы допускаем, что свободные средние кресла станут важной частью сервиса путешествий в будущем», — заявил глава Eurowings Йенс Бишоф.

Что предлагает авиакомпания:

  • пассажир может заблокировать соседнее кресло, купив билет по любому классу бронирования;
  • услуга предоставляется по цене от 18 евро, но только на европейских рейсах;
  • сейчас ее можно забронировать только через колл-центр авиакомпании;
  • в сентябре данная опция станет доступной для заказа на сайте;
  • авиакомпания гарантирует, что не перепродаст свободное кресло другому пассажиру.

До этого лоукост гарантировал свободное соседнее кресло только пассажирам, купившим билет по самому дорогому тарифу BIZ class.

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По материалам Finance.UA
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