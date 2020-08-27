Лоукост Eurowings ввел услугу запрета покупки соседнего кресла

Лоукост Eurowings ввел сбор за возможность оставить соседнее кресло свободным.

Об этом пишет avianews.

Тестовый период:

за последние несколько недель, когда новая услуга активно не рекламировалась и предлагалась только через колл-центр, ее приобрели более 5000 раз.

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«Полученное одобрение во время периода тестирования показало, что наши пассажиры часто хотят больше комфорта и дистанции на борту. Концепция ультра-лоукостов с начала коронакризиса больше не работает, по крайней мере на нашем домашнем рынке в Германии. Поэтому мы допускаем, что свободные средние кресла станут важной частью сервиса путешествий в будущем», — заявил глава Eurowings Йенс Бишоф.

Что предлагает авиакомпания:

пассажир может заблокировать соседнее кресло, купив билет по любому классу бронирования;

услуга предоставляется по цене от 18 евро, но только на европейских рейсах;

сейчас ее можно забронировать только через колл-центр авиакомпании;

в сентябре данная опция станет доступной для заказа на сайте;

авиакомпания гарантирует, что не перепродаст свободное кресло другому пассажиру.

До этого лоукост гарантировал свободное соседнее кресло только пассажирам, купившим билет по самому дорогому тарифу BIZ class.

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