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Украинцы стали в два раза меньше бронировать авиабилеты

Украинцы стали в два раза меньше бронировать авиабилеты

В июле показатели приобретения авиабилетов украинцами сократились на 50% по сравнению с тем же периодом прошлого года. На данном этапе спрос постепенно растет. Если сравнивать с мартом текущего года, то количество бронирований достигло 95%.

С началом карантина продажи проездных документов на самолеты упали почти до нуля. В апреле этого года авиабилеты бронировал только 1% украинцев, если сравнивать с аналогичным периодом 2019-го, в мае этот показатель вырос всего до 2%, сообщает Оpendatabot.

“Безусловно, сфера туризма переживает свои худшие времена. Ситуацию с пандемией затрудняет экономический кризис и снижение платежеспособности населения. Но пока динамика положительная: все больше стран открывают свои границы, все больше рейсов запускают авиакомпании”, – рассказала маркетолог онлайн-сервиса для поиска авиабилетов Aviasales.ua Татьяна Крамаренко.

По ее словам, в некоторых странах показатели внутренних перелетов вернулись к докарантинному уровню.

Справка Finance.ua:

  • Египет уточнил новые правила въезда для украинцев. Чтобы попасть в Египет, с 1 сентября на границе (в том числе и прибывая в любой из египетских аэропортов) будет необходим сертификат о негативном ПЦР-тесте на COVID-19, сделанном не позже чем за 48 часов до прибытия.
По материалам УБР
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