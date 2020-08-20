Египет уточнил новые правила въезда для украинцев

Египет уточнил новые правила въезда в страну.

Об этом сообщили в посольстве Украины.

Чтобы попасть в Египет, с 1 сентября, на границе (в том числе и прибывая в любой из египетских аэропортов) будет необходим сертификат о негативном ПЦР-тесте на COVID-19, сделанном не позже чем за 48 часов до прибытия.

Согласно распоряжению Министерства здравоохранения Египта, сертификат должен соответствовать следующим требованиям:

содержать точную дату и время сдачи теста;

должен быть выдан официально зарегистрированной лабораторией и содержать ее печать;

не содержать никаких исправлений, подтирок или поправок;

должна быть указана информация о виде проведенного теста – это должен быть обязательно RT- PCR .

Данное требование касается как граждан Египта, так и иностранцев, в том числе членов экипажей морских и воздушных судов.

“Граждане, у которых не будет в наличии необходимого сертификата, не будут допущены к пересечению государственной границы АРЕ до соответствующего распоряжения Минздрава АРЕ и без обязательной сдачи ПЦР-теста в определенной Минздравом АРЕ лаборатории”, – предупредили в посольстве.

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