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Египет уточнил новые правила въезда для украинцев

Египет уточнил новые правила въезда для украинцев

Египет уточнил новые правила въезда в страну.

Об этом сообщили в посольстве Украины.

Чтобы попасть в Египет, с 1 сентября, на границе (в том числе и прибывая в любой из египетских аэропортов) будет необходим сертификат о негативном ПЦР-тесте на COVID-19, сделанном не позже чем за 48 часов до прибытия.

Согласно распоряжению Министерства здравоохранения Египта, сертификат должен соответствовать следующим требованиям:

  • содержать точную дату и время сдачи теста;
  • должен быть выдан официально зарегистрированной лабораторией и содержать ее печать;
  • не содержать никаких исправлений, подтирок или поправок;
  • должна быть указана информация о виде проведенного теста – это должен быть обязательно RT-PCR.

Данное требование касается как граждан Египта, так и иностранцев, в том числе членов экипажей морских и воздушных судов.

“Граждане, у которых не будет в наличии необходимого сертификата, не будут допущены к пересечению государственной границы АРЕ до соответствующего распоряжения Минздрава АРЕ и без обязательной сдачи ПЦР-теста в определенной Минздравом АРЕ лаборатории”, – предупредили в посольстве.

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По материалам Finance.UA
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