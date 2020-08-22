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Huami выпустила смарт-часы Amazfit Neo в стиле Casio 90-х годов (фото)

Huami выпустила смарт-часы Amazfit Neo в стиле Casio 90-х годов (фото)

При создании устройства Huami вдохновлялась классическими часами Casio 80-х и 90-х годов. Габариты составляют 40.3 х 41 х 11.7 мм при весе 32 г. Новинка уже поступила в продажу по цене от $40.

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Amazfit Neo имеют 1.2-дюймовый черно-белый дисплей STN, четыре кнопки — по две с каждой стороны, датчик сердечного ритма, корпус, защищенный по стандарту 5 АТМ, аккумулятор емкостью 160 мАч, обеспечивающий до 28 дней автономной работы. На полную зарядку уходит 2.5 часа.


Фото: ilenta.com

Часы поддерживают Bluetooth 5.0, функции постоянно включенного дисплея, мониторинга сна, поддержки различных спортивных режимов. Девайс использует недавно обновленное приложение Zepp и может работать с ОС от Android 5.0 или iOS 10.0.


Фото: ilenta.com

Amazfit Neo поддерживают уведомления о звонках и сообщениях, также они могут фиксировать качество и продолжительность сна.

По материалам iLenta
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