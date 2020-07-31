Представлена международная версия часов Oppo Watch (фото)

Компания Oppo представила международную версию своих часов Oppo Watch. Эти первые умные часы компании на платформе Google WearOS (в Китае применяется платформа ColorOS Watch) вышли в Индии. Новинка выделяется наличием сразу двух процессоров и поддержкой быстрой зарядки.

Часы включают сразу два процессора Snapdragon 3100 (против Snapdragon 2500 для рынка Китая) и Apollo 3 с поддержкой Wi-Fi. В отличие от китайской версии, поддержки eSIM у международного варианта нет.



Фото: fonearena.com

46-мм версия получила изогнутый 1,91-дюймовый дисплей AMOLED (326 ppi) с цветовой гаммой 100 % P3 и отличается водонепроницаемостью до 50 метров. В свою очередь 41-мм вариант оснащён 1,6-дюймовым экраном AMOLED (301 ppi) и имеет защиту до 30 метров.

Часы имеют алюминиевую раму и резиновый ремешок. С технологией скоростной зарядки Watch VOOC батарея 41-мм версии часов может заряжаться до 100 % за 75 минут. А всего за 15 минут 46-мм версия может заряжаться до 46 %, а 41-мм — до 30 %.

Технические характеристики Oppo Watch: