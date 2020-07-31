Представлена международная версия часов Oppo Watch (фото)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Компания Oppo представила международную версию своих часов Oppo Watch. Эти первые умные часы компании на платформе Google WearOS (в Китае применяется платформа ColorOS Watch) вышли в Индии. Новинка выделяется наличием сразу двух процессоров и поддержкой быстрой зарядки.
Часы включают сразу два процессора Snapdragon 3100 (против Snapdragon 2500 для рынка Китая) и Apollo 3 с поддержкой Wi-Fi. В отличие от китайской версии, поддержки eSIM у международного варианта нет.
Фото: fonearena.com
46-мм версия получила изогнутый 1,91-дюймовый дисплей AMOLED (326 ppi) с цветовой гаммой 100 % P3 и отличается водонепроницаемостью до 50 метров. В свою очередь 41-мм вариант оснащён 1,6-дюймовым экраном AMOLED (301 ppi) и имеет защиту до 30 метров.
Часы имеют алюминиевую раму и резиновый ремешок. С технологией скоростной зарядки Watch VOOC батарея 41-мм версии часов может заряжаться до 100 % за 75 минут. А всего за 15 минут 46-мм версия может заряжаться до 46 %, а 41-мм — до 30 %.
Технические характеристики Oppo Watch:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Что делать, если раскрыты данные платежной картыВчера, 07:00 - 6521 6
Эксперт рассказал, каким будет курс доллара к концу годаВчера, 11:03 - 11901 4
"Предпринимателями могут быть не больше 10% людей"- эксперт об ужесточении требований к занятости для получателей соцпомощиВчера, 17:20 - 3012 3
Украинцы проедают сбережения: прогноз экономистаВчера, 09:15 - 4212 2
В какие страны украинцы могут полететь на отдых: списокВчера, 12:08 - 1479 2
Украинцам пересчитают пенсии: суммы на три года впередВчера, 08:31 - 19053 2
Эксперт рассказал, каким будет курс доллара к концу годаВчера, 11:03 - 11901 4
Автофиксация нарушений ПДД: как лихачи пытаются оспорить данные приборовВчера, 04:17 - 9855 1
Новые правила начисления соцпомощи: кому станет сложнее получить, а кому вообще не заплатятВчера, 10:00 - 8284
Что делать, если раскрыты данные платежной картыВчера, 07:00 - 6521 6
Беспилотный вертолет Airbus совершил первый полет31.07.2020, 14:58 - 359
NASA запустила новый марсоход, который будет искать признаки жизни на Марсе (видео)30.07.2020, 16:10 - 421
Virgin Galactic показала интерьер кабины туристического космоплана (фото)29.07.2020, 15:10 - 618
Китай запустил первую миссию на Марс23.07.2020, 11:10 - 2289
OnePlus представила 5G-смартфон с шестью камерами (фото)22.07.2020, 12:10 - 1187 2