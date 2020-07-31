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Представлена международная версия часов Oppo Watch (фото)

Представлена международная версия часов Oppo Watch (фото)

Компания Oppo представила международную версию своих часов Oppo Watch. Эти первые умные часы компании на платформе Google WearOS (в Китае применяется платформа ColorOS Watch) вышли в Индии. Новинка выделяется наличием сразу двух процессоров и поддержкой быстрой зарядки.

Часы включают сразу два процессора Snapdragon 3100 (против Snapdragon 2500 для рынка Китая) и Apollo 3 с поддержкой Wi-Fi. В отличие от китайской версии, поддержки eSIM у международного варианта нет.


Фото: fonearena.com

46-мм версия получила изогнутый 1,91-дюймовый дисплей AMOLED (326 ppi) с цветовой гаммой 100 % P3 и отличается водонепроницаемостью до 50 метров. В свою очередь 41-мм вариант оснащён 1,6-дюймовым экраном AMOLED (301 ppi) и имеет защиту до 30 метров.

Часы имеют алюминиевую раму и резиновый ремешок. С технологией скоростной зарядки Watch VOOC батарея 41-мм версии часов может заряжаться до 100 % за 75 минут. А всего за 15 минут 46-мм версия может заряжаться до 46 %, а 41-мм — до 30 %.

Технические характеристики Oppo Watch:

  • 1,6-дюймовый экран AMOLED 320 × 360 пикселей (41 мм) или 1,91-дюймовый изогнутый экран AMOLED 402 × 476 пикселей со 100 % цветовой гаммой DCI-P3 (46 мм);
  • процессоры Qualcomm Snapdragon 3100 и Ambiq Micro Apollo 3;
  • 1 Гбайт оперативной памяти и 8-Гбайт накопитель;
  • 3-осевой акселерометр, гироскоп, геомагнитный датчик, барометр, оптический датчик сердечного ритма, датчик внешней освещённости;
  • отслеживание бега в помещении и на улице, прогулки на свежем воздухе, езда на велосипеде, плавание и многое другое;
  • WearOS, совместимая с Android и iOS;
  • водонепроницаемость (5 атм у 46-мм версии или 3 атм — у 41-мм);
  • Wi-Fi 802.11n 2,4 ГГц, Bluetooth 4.2 LE, встроенный GPS, NFC для платежей;
  • батарея 300 мА·ч у 41-мм: 24 часа использования в интеллектуальном режиме и 14 дней — в режиме экономии заряда;
  • батарея 430 мА·ч у 46-мм: 36 часов использования в интеллектуальном режиме и 21 день — в режиме экономии заряда.
  • Модель OPPO Watch 41 мм в чёрном, розовато-золотом и серебристо-сером цветах продаётся за 14 990 рупий (около $200), а 46-мм версия в чёрном и золотистом цветах — за 19 990 рупий ($270). В продажу устройство поступит 10 августа.
По материалам 3dnews.ru
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