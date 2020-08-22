Amazon презентовала новый фитнес-браслет и сервис Amazon Halo (фото)

Компания Amazon представила облачный сервис Amazon Halo и фитнес-браслет Amazon Halo Band, которые предназначены для контроля за состоянием здоровья пользователя.
Amazon Halo Band и сервис Amazon Halo работают в связке. Halo Band отличается от современных браслетов, так как у него нет экрана, а вся информация отображается в приложении на смартфоне. Он имеет акселерометр, датчик температуры, сканер пульса и пару микрофонов, которые можно отключить.
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Система учитывает характер и интенсивность движений, а также движения, пульс и температуру кожи во время сна, после чего все переводится в баллы по рекомендациям American Heart Association.
Фото: Телеграф
Также можно оценить состояние своего тела: фотографии будут анализировать с помощью компьютерного зрения и машинного обучения. В результате получается 3D-модель тела с указанием процента жира и индекса массы тела.
Кроме того, ИИ сможет оценить ваш голос в плане энергичности и позитивности. Таким образом вы сможете понять, как звучит ваш голос для окружающих и когда вы грубите, сами того не замечая.
Фото: Телеграф
Amazon Halo также предлагает тренировки и рекомендации. Все данные конфиденциальны и будут удаляться с серверов компании после анализа и получения результата.
Браслет защищен от воды, выдерживает погружения на глубину до 50 метров. Одного заряда хватит на 7 дней работы с отключенной функцией распознавания голоса или на 2 дня со включенной функцией. На полную зарядку необходимо около 90 минут.
Фото: Телеграф
Поначалу Amazon Halo будет стоить $65, через время цена вырастет до $100. В эту стоимость входит полугодовая подписка на Amazon Halo, после чего членство автоматически продлевается за $4 в месяц. Без подписки доступ к функциям будет ограничен.
Браслет будет предлагаться в трех размерах и трех цветовых вариантах капсулы (Onyx, Silver, Rose Gold). Пока на выбор есть три цвета ремешков, но потом добавят новые расцветки. Тканевые ремешки можно будет докупить за $19,99, силиконовые — за $15,99.
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