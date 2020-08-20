Состояние главы Amazon Джеффа Безоса достигло рекордной отметки

Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса достигло почти 200 млрд долларов, что является рекордным показателем для бизнесмена. Об этом в среду сообщил журнал Forbes.

Издание указало, что в ходе торгов акций Amazon во вторник состояние Безоса даже превысило отметку в 200 млрд долларов, но к их закрытию оно чуть сократилось.

С начала пандемии бумаги бизнесмена, которому принадлежат 11% акций компании, подорожали больше чем на 55%. За последний год владелец крупнейшего в мире онлайн-ретейлера разбогател на 86 млрд долларов.

Безос занимает первое место в списке богатейших людей мира журнала Forbes с 2018 года.