0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 206 0

Состояние главы Amazon Джеффа Безоса достигло рекордной отметки

Состояние главы Amazon Джеффа Безоса достигло рекордной отметки

Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса достигло почти 200 млрд долларов, что является рекордным показателем для бизнесмена. Об этом в среду сообщил журнал Forbes.

Издание указало, что в ходе торгов акций Amazon во вторник состояние Безоса даже превысило отметку в 200 млрд долларов, но к их закрытию оно чуть сократилось.

С начала пандемии бумаги бизнесмена, которому принадлежат 11% акций компании, подорожали больше чем на 55%. За последний год владелец крупнейшего в мире онлайн-ретейлера разбогател на 86 млрд долларов.

Безос занимает первое место в списке богатейших людей мира журнала Forbes с 2018 года.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.