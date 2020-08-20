Подать документы в вузы теперь можно по электронной почте

Из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, в этом году абитуриенты могут подать документы высшие учебные заведения по электронной почте, подписав соответствующие сканкопии квалифицированной электронной подписью (КЭП/ЭЦП), или отправить обычной почтой (с обязательным описанием вложений).

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

Как подать документы дистанционно:

абитуриентам, которые подавали электронное заявление и получили рекомендации к зачислению, необходимо сформировать из электронного кабинета и подписать КЭП или распечатать/написать собственноручно и подписать соответствующее заявление на поступление;

отправка документов с использованием КЭП производится по электронному адресу приемной комиссии заведения, указанному в Реестре субъектов образовательной деятельности ЕДЭБО ;

в случаях дистанционной подачи оригиналов необходимых документов и заключения договора об обучении между высшим учебным заведением и поступающим (при участии родителей или законных представителей – для несовершеннолетних поступающих) осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты начала обучения.

Справка Finance.ua:

Квалифицированная электронная подпись ( КЭП ) – то, что раньше называли ЭЦП (электронная цифровая подпись), можно получить бесплатно. Это доступно в онлайн и в оффлайн.

В Минцифры опубликовали инструкцию по правильному подписанию документов электронной цифровой подписью.