Подать документы в вузы теперь можно по электронной почте

Из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, в этом году абитуриенты могут подать документы высшие учебные заведения по электронной почте, подписав соответствующие сканкопии квалифицированной электронной подписью (КЭП/ЭЦП), или отправить обычной почтой (с обязательным описанием вложений).
Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.
Как подать документы дистанционно:
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