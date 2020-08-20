"Нафтогаз Украины" поднял цену на газ для населения

НАК “Нафтогаз Украины” поднял стоимость газа по годовому контракту до 5,24 грн за куб. м с НДС. В августе цена газа по тарифу “Годовой” составляла 4,73 грн за куб. м.
В рамках месячного контракта в сентябре цена газа у НАК “Нафтогаз Украины” выросла на 45% до 4,7 грн за куб. м.
Согласно информации трейдеров, цена индексного контракта с привязкой к нидерландскому хабу TTF на сентябрь месяц вчера составляла 5,4 грн за куб. м.
Рост цены эксперты рынка прогнозировали еще с июля, когда цена газа составляла 2,75 грн за куб. м с НДС, то есть за последние два месяца рост цен превысил 70%.
По мнению президента Ассоциации “Газовые трейдеры Украины” Андрея Мизовца, если не будет серьезных валютных скачков, то цены для конечного потребителя в зимний период еще вырастут, но не превысят 6-7 грн за куб. м.
Эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский уверен, что цена газа в декабре этого года поднимется до 7 грн за куб. м, о чем он заявил в эфире “112 Украина”.
Напомним, “Нафтогаз Украины” располагает монопольным доступом к природному газу, который добывают государственные компании — “Укргаздобыча” (14,9 млрд куб. м) и “Черноморнефтегаз” (0,01 млрд куб. м), что составляет более 73% всей добычи в стране. Добытый этими компаниями ресурс передается непосредственно в НАК “Нафтогаз Украины”.
Участники рынка неоднократно просили закрепить обязательство для государственных добывающих компаний реализовывать полностью или частично природный газ на бирже на свободных рыночных условиях ценообразования с обеспечением доступа к нему всех поставщиков.
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