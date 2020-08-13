"Нафтогаз" запускает новый тариф: как украинцам зафиксировать цену газа на год

В компании “Нафтогаз” заявили, что запускают новый тариф – “Годовой”. Клиенты газоснабжающей компании могут покупать “голубое топливо” по фиксированной годовой цене и использовать его в течение 12 месяцев.
Об этом “Нафтогаз Украины” сообщает на своей странице в FACEBOOK.
“С сегодняшнего дня клиенты газоснабжающая компания “Нафтогаз Украины” могут покупать газ по фиксированной летней цене и использовать его в течение 12 месяцев”, – говорится в сообщении.
Условия тарифа:
“То есть можно зафиксировать цену газа сейчас и застраховать себя от роста рыночных цен зимой. Если в августе вы закажете годовой тариф, то с 1 сентября в течение 12 месяцев будете платить за газ по цене 4,73 грн/куб.м с НДС (без стоимости распределения (доставки). Стоимость доставки клиенты платят своему оператору ГРС (облгазу)”,- добавляют в компании.
Отмечается, что в сентябре цена газа по тарифу «Годовой» будет пересмотрена (и может вырасти), но для клиентов, которые приобрели газ по августовской цене – ничего не изменится. В течение года тариф для них будет составлять 4,73 грн/куб.об.
Как подключить тариф:
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