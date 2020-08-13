"Нафтогаз" запускает новый тариф: как украинцам зафиксировать цену газа на год

В компании “Нафтогаз” заявили, что запускают новый тариф – “Годовой”. Клиенты газоснабжающей компании могут покупать “голубое топливо” по фиксированной годовой цене и использовать его в течение 12 месяцев.

Об этом “Нафтогаз Украины” сообщает на своей странице в FACEBOOK.

“С сегодняшнего дня клиенты газоснабжающая компания “Нафтогаз Украины” могут покупать газ по фиксированной летней цене и использовать его в течение 12 месяцев”, – говорится в сообщении.

Условия тарифа:

цена газа 4,73 грн / куб.м. фиксируется на год;

предоплата не нужна.

“То есть можно зафиксировать цену газа сейчас и застраховать себя от роста рыночных цен зимой. Если в августе вы закажете годовой тариф, то с 1 сентября в течение 12 месяцев будете платить за газ по цене 4,73 грн/куб.м с НДС (без стоимости распределения (доставки). Стоимость доставки клиенты платят своему оператору ГРС (облгазу)”,- добавляют в компании.

Отмечается, что в сентябре цена газа по тарифу «Годовой» будет пересмотрена (и может вырасти), но для клиентов, которые приобрели газ по августовской цене – ничего не изменится. В течение года тариф для них будет составлять 4,73 грн/куб.об.

Как подключить тариф:

в личном кабинете;

если вы не клиент “Нафтогаза”, то здесь пошаговый план смены поставщика;

клиент может перейти с “годового” тарифа на “месячный”.

Справка Finance.ua:

Газоснабжающая компания “Нафтогаз” определила летнюю цену на газ для населения на уровне 4,73 гривны за кубометр с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). Это на 46% выше, чем месячная цена на август 2020 года (3,24 гривны за кубометр).

По тарифному плану «Месячный» цена газа обнародуется в начале каждого месяца поставки. В частности, в августе 2020 года цена газа по этому тарифу составляет 3,24 грн/куб. м (с НДС , без стоимости доставки (распределения).

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