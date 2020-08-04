"Нафтогаз" повысил годовую цену газа для населения почти на 50%

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Газоснабжающая компания “Нафтогаз” определила годовую цену на газ для населения на уровне 4,73 гривен за кубометр с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). Это на 46% выше, чем месячная цена на август 2020 года (3,24 гривен за кубометр).
Об этом сообщается на сайте компании.
Согласно сообщению, подключение тарифа будет доступно в личном кабинете после 15 августа.
ГК “Нафтогаз Украины” установила цену на природный газ для бытовых клиентов в августе 2020 года на уровне 3,24 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).
По сравнению с июлем цена газа выросла на 270 гривен (на 9%).
Напомним, постановление правительства о возложении на “Нафтогаз” специальных обязательств на рынке газа (ПСО) прекратило действовать с 1 августа 2020 года.
Это означает, что в Украине начал работать рынок газа для населения и украинцы сами могут свободно менять газового поставщика.
Газовые поставщики теперь сами вправе решать, за сколько продавать газ потребителю. В то же время “Нафтогаз” предлагает газоснабжающим компаниям сформировать необходимый ресурс природного газа для поставки населению. Компания предлагает заключить годовой контракт на поставку газа с ежемесячным формульным определением цены, которая будет известна до конца месяца поставки. Цена по годовым контрактам будет определяться исходя из котировок международных газовых хабов, текущего рыночного спреда, а также условий оплаты.
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