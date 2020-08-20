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Ответственность, предусмотренная за неоплату труда в выходной день

Ответственность, предусмотренная за неоплату труда в выходной день

Работа в выходной день может компенсироваться, по соглашению сторон, предоставлением другого дня отдыха или в денежной форме в двукратном размере.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам труда.

Стороны пришли к согласию о предоставлении другого дня отдыха в случае работы в выходной день, однако работодатель нарушил эту норму закона:

  • в случае выполнения предписания центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику по вопросам надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и устранения выявленных нарушений, в определенные предписанием сроки меры по привлечению к ответственности не применяются. При этом, если предписание об устранении выявленных нарушений, выданное инспектором труда, не выполнено – ​​будут применяться финансовые санкции в размере минимальной заработной платы;
  • совершение нарушения повторно в течение года со дня выявления нарушения – в двукратном размере минимальной заработной платы за каждое такое нарушение.

Если стороны договорились компенсировать работу в выходной день в денежной форме в двойном размере, и работодатель нарушает нормы требований:

  • в случае выполнения предписания в установленные сроки меры по привлечению к ответственности не применяются;
  • если предписание не будет выполнено – будут применяться финансовые санкции в двукратном размере минимальной заработной платы за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение.

Справка Finance.ua:

  • Гоструда напомнила об актуальных штрафах за неоформленных работников, зарплате «в конвертах», несвоевременной и неполной оплате труда и других нарушениях трудового законодательства.
  • За время карантина в Украине многие компании перешли на удаленный режим работы. Эксперты считают, что спрос на офисы упадет из-за перевода сотрудников на удаленную работу и после карантина. А к обычному режиму работы пока не готовы вернуться 40% украинцев.

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По материалам Finance.UA
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