Ответственность, предусмотренная за неоплату труда в выходной день

Работа в выходной день может компенсироваться, по соглашению сторон, предоставлением другого дня отдыха или в денежной форме в двукратном размере.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам труда.
Стороны пришли к согласию о предоставлении другого дня отдыха в случае работы в выходной день, однако работодатель нарушил эту норму закона:
Если стороны договорились компенсировать работу в выходной день в денежной форме в двойном размере, и работодатель нарушает нормы требований:
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