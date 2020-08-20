Шмыгаль назвал сумму "доступных" кредитов для бизнеса до конца года

В рамках программы доступных кредитов для малого и среднего бизнеса «5-7-9%» до конца 2020 года предпринимателям могут быть выданы займы более чем на 9 млрд грн.
Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в FACEBOOK.
Мелкие предприниматели получили дешевый ресурс для поддержки собственного дела на время кризиса. В то же время бизнес видит и возможности, поэтому 1 млрд грн было выдано именно на инвестиционные нужды. Ожидаем, что уже в этом году у нас будет и 7, и 9, и даже более миллиардов гривен, выданных в виде доступных кредитов для украинских предпринимателей”, – сообщил Шмыгаль.
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Премьер также напомнил, что в мае правительство обновило и расширило программу доступных кредитов для малого и среднего бизнеса “5-7-9%”.
“Сегодня мы видим, что инициатива Президента действительно работает, так как есть первые 5 млрд грн доступных кредитов”, – отметил глава правительства.
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