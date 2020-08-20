0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 61 0

Шмыгаль назвал сумму "доступных" кредитов для бизнеса до конца года

Шмыгаль назвал сумму "доступных" кредитов для бизнеса до конца года

В рамках программы доступных кредитов для малого и среднего бизнеса «5-7-9%» до конца 2020 года предпринимателям могут быть выданы займы более чем на 9 млрд грн.

Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в FACEBOOK.

Мелкие предприниматели получили дешевый ресурс для поддержки собственного дела на время кризиса. В то же время бизнес видит и возможности, поэтому 1 млрд грн было выдано именно на инвестиционные нужды. Ожидаем, что уже в этом году у нас будет и 7, и 9, и даже более миллиардов гривен, выданных в виде доступных кредитов для украинских предпринимателей”, – сообщил Шмыгаль.

Читайте также: У программы Доступные кредиты 5-7-9% – неверный дизайн – Милованов

Премьер также напомнил, что в мае правительство обновило и расширило программу доступных кредитов для малого и среднего бизнеса “5-7-9%”.

“Сегодня мы видим, что инициатива Президента действительно работает, так как есть первые 5 млрд грн доступных кредитов”, – отметил глава правительства.

Справка Finance.ua:

  • 3 февраля правительство объявило о старте программы “Доступные кредиты 5-7-9%”, оценивая ее потенциал в этом году в 50 тысяч кредитов.
  • Позже Кабинет министров принял постановление, которым упростил порядок предоставления “доступных кредитов 5-7-9%” для бизнеса.
  • В рамках программы “Доступное кредитование 5-7-9%” почти 60% займов получили фермеры.
  • Среди самых распространенных причин отказа в кредитовании: «деловая репутация», «необоснованность бизнес-плана», «несоответствие цели кредитования», «несоответствие Закона о государственной поддержке МСП», «убыточная деятельность ММП», «превышение объема выручки», «превышение лимита господдержки».
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит Личные финансы
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.