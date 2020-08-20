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Жена заставила мужа-программиста отдать половину биткоинов при разводе

Жена заставила мужа-программиста отдать половину биткоинов при разводе

В ходе бракоразводного процесса украинка решила истребовать с мужа половину нематериальных активов, нажитых в браке. В числе прочего – криптовалюта «bitcoin» и «ripple».

Истица утверждает, что супруг пытался утаить от нее истинные размеры совместно нажитого состояния. Чтобы оценить подлинный размер активов, девушка обратилась в суд.

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В ходе проведения экспертизы, у ответчика обнаружились 2 единицы bitcoin (621 232 грн) и 1 тысяча ripple (около 7700 грн). Помимо криптовалют, также были обнаружены средства на банковских счетах и наличность, на общую сумму более 2 млн гривен.

Истица потребовала возмещения ей половины доходов, принадлежащих супругам на праве общей совместной собственности. Кроме того, она потребовала, чтобы супруг оплатил стоимость экспертизы в размере 10 тысяч гривен.

Суд дал супругам пятидневный срок на то, чтобы прийти к согласию и забрать заявление или оспорить иск. В случае наличия уважительных причин, связанных с карантином, этот срок может быть продлен. Если же отзыв или опротестование не последуют, решение суда будет вынесено в пользу истицы.

По материалам Finance.UA
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