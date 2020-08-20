СБУ разоблачила фирму, в разы занижавшую стоимость коммунальной земли

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в Запорожье пресекли незаконную деятельность еще одной частной экспертной фирмы, которая способствовала искусственному занижению стоимости коммунальной земли. В результате местный бюджет недополучил 2,5 млн грн, сообщила пресс-служба СБУ.

Представители фирмы заключали договоры с Запорожским городским советом на оценку земли под строительство. При этом по заказу покупателей они “удешевляли” землю в несколько раз, за что получали свой процент. Во время оценки участка на окраине города, который горсовет выделил для бизнеса, злоумышленники занизили стоимость почти в два раза.

На данном этапе директору фирмы сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги) УК Украины, а на земельный участок наложен арест.

Также СБУ инициировала проведение экспертиз относительно реальной стоимости участков, оценкой которых ранее занималась указанная фирма. Правоохранители продолжают следственные действия и устанавливают возможную причастность должностных лиц горсовета.

В СБУ отметили, что ранее разоблачили другую запорожскую экспертную фирму в аналогичных махинациях с коммунальной землей. В результате действий этой фирмы бюджет города недополучил более 5 млн грн.