Нацбанк предлагает на законодательном уровне урегулировать рынок жилищного строительства

Национальный банк обеспокоен порядком ведения строительных работ в Украине и считает, что проблемы с рынком жилищного строительства нужно решать на законодательном уровне.

Об этом на брифинге сказал председатель Национального банка Кирилл Шевченко.

“Мы понимаем, что это может вызвать определенную социальную напряженность, поэтому хотим сказать, что мы в очередной раз выражаем беспокойство порядком ведения строительных работ, и эту проблему нужно решать на законодательном уровне”, – сказал Шевченко.

Напомним, правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении АО АКБ “Аркада” в категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.

Справка Finance.ua:

Как сказал глава НБУ Кирилл Шевченко, проблемы банка не связаны с пандемией коронавируса и уменьшением деловой активности.

Мэр Киева Виталий Кличко поручил ХК “Киевгорстрой” провести аудит жилых комплексов “Эврика”, “Патриотика” и “Патриотика на озерах” Фонда финансирования строительства ( ФФС ) под управлением банка “Аркада” с целью завершения строительства объектов.

Глава НБУ отметил, что 72% вкладчиков банка “Аркада”, или 4746 человек, чьи вклады меньше, чем гарантированная государством сумма – 200 тыс. грн, получат свои деньги в полном объеме.