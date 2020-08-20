Нацбанк предлагает на законодательном уровне урегулировать рынок жилищного строительства

Национальный банк обеспокоен порядком ведения строительных работ в Украине и считает, что проблемы с рынком жилищного строительства нужно решать на законодательном уровне.
Об этом на брифинге сказал председатель Национального банка Кирилл Шевченко.
“Мы понимаем, что это может вызвать определенную социальную напряженность, поэтому хотим сказать, что мы в очередной раз выражаем беспокойство порядком ведения строительных работ, и эту проблему нужно решать на законодательном уровне”, – сказал Шевченко.
Напомним, правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении АО АКБ “Аркада” в категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.
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