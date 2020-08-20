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Цены на жилье на вторичном рынке снизились (инфографика)

Цены на жилье на вторичном рынке снизились (инфографика)

В июле 2020 года медианная цена предложения квартир на вторичном рынке Киева снизилась всего на 1,7% по сравнению с июнем, и составила 1150 долл. США/кв.м

Об этом пишет Build Portal.

Как изменилась медианная цена на квартиры:

  • в категории однокомнатных квартир цена снизилась на 1,7% до 1189 долл. США/кв.м;
  • двухкомнатные квартиры подешевели на 1,9%, стоимость «двушек» в июле составила 1095 долл. США/кв.м;
  • трехкомнатные снизились в цене на 2,5% до 1097 долл. США/кв.м;
  • 4-х и более комнатные квартиры выросли в цене. Медианная цена предложения составила 1678 долл. США/кв.м.

В июне высоким спросом пользовались квартиры в ценовом диапазоне до 30 000 долл. США с долей запросов 42,3%.

На втором месте находилось жилье в диапазоне 30 000 – 50 000 долл. США с долей 33,9% от общего количества запросов.

Спрос на жилье с ценой от 50 000 до 70 000 долл. США в июле составил 18,9% запросов.

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Спрос на однокомнатные квартиры в июле 2020-го был высокий и составил 50,4%. 35% запросов были сосредоточены в категории двухкомнатных, трехкомнатными квартирами интересовались 14,3% пользователей, которые ищут недвижимость для покупки.

При этом наибольший спросом у покупателей был сосредоточен в диапазоне от 35 кв. м до 50 кв. м, доля таких запросов составляет 32,8% от общего количества. 24% интересуются квартирами 35-50 кв. м. Процент запросов на квартиры площадью до 35 кв. м составил почти 23%.

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По материалам Finance.UA
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