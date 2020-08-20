Почему цены на хлеб существенно возрастут: мнение эксперта

Хлеб в 2020-2021 годах продолжит дорожать из-за роста стоимости зерна в мире.
“Все продукты питания исчерпали потенциал роста, но цена на хлеб в этом году росла быстрее, чем потребительская инфляция. В 2021 году его цена вырастет больше, чем на другие продукты питания”, – отметил председатель Ассоциации поставщиков для торговых сетей Алексей Дорошенко.
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Как отметил эксперт, в Украине большинство продуктов уже стоит дороже, чем в Европе. По его словам, если такая тенденция будет продолжаться, отечественные продукты будут заменяться импортными. Но по молочным продуктам и хлебу это невозможно, говорится в эфире телеканала “Украина 24”.
“В этом году мы уже видели рост мировой стоимости зерна, а цена на хлеб так быстро не росла. Мы увидели два скачка на мировом рынке, а в Украине это не сказалось. Цена будет подтягиваться постепенно в течение следующего года”, – сказал Дорошенко.
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