Китайская компания Nio снижает стоимость электромобилей

Китайский производитель электромобилей Nio запустил услугу аренды аккумуляторов, которая позволит водителям покупать электромобили без аккумуляторной батареи. Бизнес-модель, которая называется “аккумулятор как услуга” (BaaS), предусматривает, что водители платят ежемесячную арендную плату за использование аккумуляторов.
Поскольку батарея – один из самых дорогих компонентов электромобилей, это позволило снизить стартовые цены электромобилей Nio, сообщает Equalocean.
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Самым дешевым автомобилем Nio сейчас является «паркетник» ES6 стоимостью 49 800 долларов. В варианте с BaaS он обойдется покупателю в 39 500 долларов. Эксплуатации аккумуляторов стоит примерно 140 долларов в месяц.
“Мы считаем, что с помощью BaaS больше покупателей бензиновых автомобилей обратят внимание на электромобили”, – считает генеральный директор компании.
В Китае в Nio есть 143 станции по замене аккумуляторов, где разряженные аккумуляторы заменяются полностью заряженными. Компания вводит в эксплуатацию по одной новой станции еженедельно, а в будущем году планирует построить 300 новых станций. Во второй половине года компания надеется выйти на международные рынки, начав с европейских стран.
Для быстрой замены аккумуляторов Nio имеют одинаковую форму и размер во всей линейке электромобилей, которая состоит из трех моделей. Кстати, эти блоки унифицированы с блоками для электромобилей компании BAIC BluePark New Energy Technology.
Министерство промышленности Китая заявило, что будет способствовать внедрению электромобилей с взаимозаменяемыми аккумуляторными блоками. Поставщиком таких блоков будет предприятие, основанное китайскими производителями аккумуляторов, включая одного из лидеров отрасли – Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL), которая сотрудничает с Tesla.
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