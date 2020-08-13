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Xiaomi представила необычный электрокар за $1500 (фото)

Xiaomi представила необычный электрокар за $1500 (фото)

Китайский гигант Xiaomi представил нетипичный электромобиль – Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition.

Новинка представляет собой электрический карт, который создавался при участии культового производителя суперкаров из Италии.

Кстати, сам по себе электрический карт Ninebot GoKart Pro существовал в Xiaomi и до этого, в данном же случае он имеет особое исполнение Lamborghini Edition, которое отличается фирменным желтым окрасом “Ламб” и специальной акустикой, имитирующий звук выхлопа суперкаров Huracan V10 и Aventador V12 (можно выбрать один из звуков с помощью специального переключателя).


Фото: Xiaomi

Кроме того, новинка получила еще и особые покрышки с пониженными сцепными свойствами – с их помощью на автомобиле легче “идти” в дрифт.


Фото: Xiaomi

В остальном же это обычный Ninebot GoKart Pro, который оснащен электромотором на 6,5 л. с. и батареей емкостью 0,432 кВтч. Аккумулятор рассчитан на прохождение дистанции в 24,8 км (62 круга по 400 км) со средней скоростью 40 км/час.

В Китае купить Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition можно за 9 999 юаней, это чуть меньше 1500 долларов.

По материалам Обозреватель
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